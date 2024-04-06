ФНЛ: расписание матчей и трансляции игр первой лиги 6 апреля

6 апреля пройдут четыре матча 26-го тура Мелбет-Первой лиги. «Тюмень» примет «Шинник», «Акрон» сыграет с «Торпедо» и другие встречи.

«СЭ» публикует информацию с расписанием трансляций и временем начала игр (мск) ФНЛ в субботу.

Расписание матчей ФНЛ 6 апреля и где смотреть трансляции игр

13.00. «Тюмень» — «Шинник». Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на сайте matchtv.ru и в сообществе ФНЛ во ВКонтакте

ВКонтакте 16.00. «Акрон» — «Торпедо». Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на сайте matchtv.ru и в сообществе ФНЛ во ВКонтакте

ВКонтакте 16.00. «Ленинградец» — «Алания». Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на сайте matchtv.ru и в сообществе ФНЛ во ВКонтакте

ВКонтакте 16.30. КАМАЗ — «Волгарь». Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на сайте matchtv.ru и в сообществе ФНЛ во ВКонтакте

Мелбет-Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте.