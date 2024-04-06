«Шинник» одержал выездную победу над «Тюменью»

«Шинник» на выезде обыграл «Тюмень» (2:0) в матче 26-го тура Мелбет-Первой лиги.

Авторами забитых мячей в прошедшей встрече стали полузащитники Михаил Алейников (8-я минута) и Артем Малахов (69).

«Шинник» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 31 очко. «Тюмень» располагается на 6-й строчке (37).

В следующем туре ярославский клуб сыграет в гостях против «Химок», а команда из Тюмени проведет выездную встречу с «Волгарем». Оба матча состоятся 13 апреля.