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Сегодня, 14:58

«Шинник» одержал выездную победу над «Тюменью»

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«Шинник» на выезде обыграл «Тюмень» (2:0) в матче 26-го тура Мелбет-Первой лиги.

Авторами забитых мячей в прошедшей встрече стали полузащитники Михаил Алейников (8-я минута) и Артем Малахов (69).

«Шинник» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 31 очко. «Тюмень» располагается на 6-й строчке (37).

В следующем туре ярославский клуб сыграет в гостях против «Химок», а команда из Тюмени проведет выездную встречу с «Волгарем». Оба матча состоятся 13 апреля.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 26-й тур
06 апр, 13:00. Геолог (Тюмень)
Тюмень
0:2
Шинник
Первая лига
ФК Тюмень
ФК Шинник
0
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ФНЛ: расписание матчей и трансляции игр первой лиги 6 апреля
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Химки 24 12 6 6 37-27 42
2
 Акрон 24 12 6 6 33-20 42
3
 Динамо Мх 24 12 5 7 25-14 41
4
 Арсенал 24 10 11 3 28-15 41
5
 Родина 24 11 7 6 38-20 40
6
 Тюмень 25 10 7 8 28-23 37
7
 Алания 24 9 9 6 26-27 36
8
 Нефтехимик 24 9 7 8 24-22 34
9
 Енисей 24 10 3 11 41-33 33
10
 СКА-Хаб. 24 8 7 9 25-27 31
11
 Торпедо 24 8 7 9 20-23 31
12
 КАМАЗ 24 7 8 9 21-24 29
13
 Шинник 25 8 7 10 29-36 31
14
 Черноморец 24 6 9 9 23-29 27
15
 Ленинградец 24 6 7 11 16-28 25
16
 Сокол 24 6 6 12 20-40 24
17
 Кубань 24 5 7 12 18-30 22
18
 Волгарь 24 4 9 11 18-32 21
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
6.04 13:00
Тюмень – Шинник
 0 : 2
6.04 16:00
Акрон – Торпедо
 - : -
6.04 16:00
Ленинградец – Алания
 - : -
6.04 16:30
КАМАЗ – Волгарь
 - : -
7.04 14:00
СКА-Хаб. – Нефтехимик
 - : -
7.04 14:00
Сокол – Родина
 - : -
7.04 16:00
Черноморец – Кубань
 - : -
7.04 19:30
Динамо Мх – Енисей
 - : -
8.04 19:30
Химки – Арсенал
 - : -
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ЖК
Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 13
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 13
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 10
П
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей

 5
Егор Иванов

Егор Иванов

Енисей

 5
И К Ж
Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

 19 1 6
Заурбек Плиев

Заурбек Плиев

Родина, Сокол

 11 1 5
Сослан Качмазов

Сослан Качмазов

Алания

 17 1 3
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