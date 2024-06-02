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Гендиректор «Рубина» — о шутке Безрукова: «Нужно быть аккуратнее, когда выходишь на федеральный канал»

Зарина Халимхонова
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Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов в разговоре с «СЭ» высказался о ситуации с футболистом казанцев Русланом Безруковым.

«Не понимаю, почему она [шутка] так развернулась и почему постоянно все задают эти вопросы. Есть мнение уже абсолютного большинства: это просто шутка. Парню нужно быть аккуратнее, когда он выходит на федеральные каналы. Взрослые люди все понимают. Но с Русланом так случилось. У вас есть гарантия, что с вами завтра ничего не случится?» — сказал Айбатов «СЭ».

24 апреля после матча 21-го тура РПЛ между «Рубином» и «Зенитом» (2:0) Безруков в шутливой форме заявил, что ждет на карту финансовое вознаграждение от «Краснодара» за победу над конкурентом «быков» по таблице в РПЛ. Позже в казанском клубе извинились за высказывание полузащитника.


По словам самого футболиста, он не ожидал, что его шутка вызовет резонанс среди СМИ и болельщиков. Как отметил Безруков, его слова были сказаны исключительно с целью посмеяться.

Руслан Безруков
ФК Рубин (Казань)
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 Динамо Мх 34 18 7 9 37-19 61
3
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14
 Сокол 34 10 8 16 32-53 38
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