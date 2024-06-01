«Акрон» показал фото из раздевалки после выхода в РПЛ

«Акрон» опубликовал фотографии из раздевалки после выхода команды в РПЛ.

1 июня тольяттинцы уступили «Уралу» (1:2) в ответном стыковом матче за место в РПЛ, но одержали победу по сумме двух матчей (3:2) и вышли в премьер-лигу.

«Акрон» впервые в своей истории вышел в РПЛ. Команда проводит домашние матчи в Жигулевске на стадионе «Кристалл».