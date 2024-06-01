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Сегодня, 13:15

«Акрон» — «Урал»: смотреть трансляцию стыкового матча клубов РПЛ и ФНЛ

«Акрон» и «Урал» сыграют в ответном стыковом матче за место в РПЛ 1 июня
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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&amp;quot;Акрон&amp;quot; - &amp;quot;Урал&amp;quot;.
Фото ФК &quot;Акрон&quot;

«Акрон» и «Урал» сыграют в ответном стыковом матче за место в РПЛ в субботу, 1 июня. Команды встретятся на стадионе «Кристалл» в Жигулевске. Время начала — 15:00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Следить за ключевыми событиями противостояния «Акрон» — «Урал» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Видеотрансляцию в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также следить за игрой можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

В первой игре победу одержал тольяттинский клуб — 2:0. «Акрон» завоевал бронзу в первой лиге. Екатеринбургская команда в премьер-лиге финишировала на 14-м месте.

Заур Тедеев&nbsp;&mdash; Евгений Аверьянов. «Акрон» — «Урал» и «Арсенал» — «Пари НН»: ответные стыковые матчи РПЛ — ФНЛ. Онлайн-трансляция

Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК Урал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
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