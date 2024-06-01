«Акрон» и «Урал» сыграют в ответном стыковом матче за место в РПЛ 1 июня

«Акрон» и «Урал» сыграют в ответном стыковом матче за место в РПЛ в субботу, 1 июня. Команды встретятся на стадионе «Кристалл» в Жигулевске. Время начала — 15:00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Следить за ключевыми событиями противостояния «Акрон» — «Урал» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Видеотрансляцию в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также следить за игрой можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

В первой игре победу одержал тольяттинский клуб — 2:0. «Акрон» завоевал бронзу в первой лиге. Екатеринбургская команда в премьер-лиге финишировала на 14-м месте.