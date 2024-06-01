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Сегодня, 17:35

«Арсенал» и «Пари НН» назвали стартовые составы на второй стыковой матч

Алина Савинова
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Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Пари НН» на второй стыковой матч за право на участие в РПЛ в следующем сезоне.

Игра пройдет на стадионе «Арсенал» в Туле и начнется в 18.00 по московскому времени.

«Арсенал»: Кокарев, Ботака-Иобома, Суханов, Большаков, Коротков, Шевченко, Макаров, Гелоян, Кайнов, Попов, Окоронкво.

«Пари НН»: Нигматуллин, Боженов, Стаматов, Каккоев, Тихий, Александров, Царукян, Ермаков, Калинский , Трошечкин, Зе Турбо.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» — «Пари НН».

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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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ЦСКА – Урал
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Балтика – Локомотив
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