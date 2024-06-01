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1 июня, 23:16

Сторожук — о поражении «Арсенала» от «Пари НН»: «Интригу мы подвесили, но силы оказались небезграничны»

Алина Савинова
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Главный тренер «Арсенала» Александр Сторожук прокомментировал результат ответного стыкового матча против «Пари НН». Тульская команда дома уступила нижегородцам со счетом 0:2.

«Не знаю, есть ли смысл говорить о матче. Хочу только поблагодарить все службы, команду, болельщиков: подарили шанс, надежду. Был сегодня праздник на стадионе. Мы не использовали свои моменты, в этом вся логика», — приводит пресс-служба «Арсенала» слова тренера.

По мнению специалиста, команда могла рассчитывать на большее в выездном матче.

«Был момент, когда должна была быть красная карточка, а потом — нереализованный выход один на один. Сами себя удивили: в каких-то эпизодах нужно было сыграть лучше. Мало кто ставил на нас, объективно. Интригу мы подвесили, но силы оказались небезграничны», — добавил он.

В первом матче «Пари НН» уступил со счетом 1:2. Однако по сумме двух матчей команда Саши Илича выиграла противостояние и сохранила место в РПЛ. «Арсенал» в следующем сезоне продолжит выступать в первой лиге.

Футбол
ФК Арсенал (Тула)
ФК Нижний Новгород
Александр Сторожук
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Тренер тульского «Арсенала» Сторожук: «Остаюсь ли в команде на следующий сезон? Не знаю, посмотрим»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Химки 34 20 6 8 56-39 66
2
 Динамо Мх 34 18 7 9 37-19 61
3
 Акрон 34 17 8 9 48-26 59
4
 Арсенал 34 13 16 5 39-25 55
5
 Родина 34 15 10 9 53-31 55
6
 Енисей 34 15 6 13 55-40 51
7
 Шинник 34 14 9 11 39-41 51
8
 Алания 34 12 13 9 42-42 49
9
 Тюмень 34 13 9 12 36-35 48
10
 Торпедо 34 12 11 11 33-33 47
11
 Нефтехимик 34 11 9 14 31-35 42
12
 КАМАЗ 34 10 11 13 30-36 41
13
 СКА-Хаб. 34 11 8 15 33-36 41
14
 Сокол 34 10 8 16 32-53 38
15
 Черноморец 34 7 14 13 30-38 35
16
 Ленинградец 34 8 10 16 27-44 34
17
 Волгарь 34 7 13 14 29-44 34
18
 Кубань 34 5 8 21 20-53 23
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25.05 09:00
Енисей – Тюмень
 2 : 0
25.05 13:00
Химки – Черноморец
 2 : 1
25.05 13:00
Алания – Динамо Мх
 2 : 0
25.05 13:00
Родина – Нефтехимик
 3 : 0
25.05 13:00
Шинник – Арсенал
 1 : 0
25.05 13:00
Акрон – СКА-Хаб.
 2 : 1
25.05 13:00
КАМАЗ – Сокол
 1 : 2
25.05 13:00
Волгарь – Кубань
 2 : 0
25.05 13:00
Ленинградец – Торпедо
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Иван Тимошенко

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Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 14
П
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Химки

 9
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Эгаш Касинтура

Динамо

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Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей, Акрон

 7
И К Ж
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 21 2 5
Заурбек Плиев

Заурбек Плиев

Родина, Сокол

 20 1 6
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Заур Тарба

Алания

 26 1 6
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