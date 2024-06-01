Сторожук — о поражении «Арсенала» от «Пари НН»: «Интригу мы подвесили, но силы оказались небезграничны»

Главный тренер «Арсенала» Александр Сторожук прокомментировал результат ответного стыкового матча против «Пари НН». Тульская команда дома уступила нижегородцам со счетом 0:2.

«Не знаю, есть ли смысл говорить о матче. Хочу только поблагодарить все службы, команду, болельщиков: подарили шанс, надежду. Был сегодня праздник на стадионе. Мы не использовали свои моменты, в этом вся логика», — приводит пресс-служба «Арсенала» слова тренера.

По мнению специалиста, команда могла рассчитывать на большее в выездном матче.

«Был момент, когда должна была быть красная карточка, а потом — нереализованный выход один на один. Сами себя удивили: в каких-то эпизодах нужно было сыграть лучше. Мало кто ставил на нас, объективно. Интригу мы подвесили, но силы оказались небезграничны», — добавил он.

В первом матче «Пари НН» уступил со счетом 1:2. Однако по сумме двух матчей команда Саши Илича выиграла противостояние и сохранила место в РПЛ. «Арсенал» в следующем сезоне продолжит выступать в первой лиге.