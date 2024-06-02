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Булыкин назвал неожиданным вылет «Урала» в первую лигу

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин назвал неожиданным вылет «Урала» в первую лигу.

«Произошла неожиданность, я думал, что «Урал» сможет на последних минутах забить, были у команды несколько хороши моментов. Хотел бы похвалить «Акрон», который вышел, который бился и показал, что он больше хотел победы в этом противостоянии», — приводит слова Булыкина Vprognoze.ru.

«Урал» вылетел в первую лигу после поражения от «Акрона» по сумме двух стыковых матчей со счетом 2:3. Команда из Екатеринбурга покинула РПЛ впервые с сезона-2023/14.

Источник: Vprognoze.ru
Дмитрий Булыкин
Первая лига
ФК Урал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Химки 34 20 6 8 56-39 66
2
 Динамо Мх 34 18 7 9 37-19 61
3
 Акрон 34 17 8 9 48-26 59
4
 Арсенал 34 13 16 5 39-25 55
5
 Родина 34 15 10 9 53-31 55
6
 Енисей 34 15 6 13 55-40 51
7
 Шинник 34 14 9 11 39-41 51
8
 Алания 34 12 13 9 42-42 49
9
 Тюмень 34 13 9 12 36-35 48
10
 Торпедо 34 12 11 11 33-33 47
11
 Нефтехимик 34 11 9 14 31-35 42
12
 КАМАЗ 34 10 11 13 30-36 41
13
 СКА-Хаб. 34 11 8 15 33-36 41
14
 Сокол 34 10 8 16 32-53 38
15
 Черноморец 34 7 14 13 30-38 35
16
 Ленинградец 34 8 10 16 27-44 34
17
 Волгарь 34 7 13 14 29-44 34
18
 Кубань 34 5 8 21 20-53 23
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25.05 09:00
Енисей – Тюмень
 2 : 0
25.05 13:00
Химки – Черноморец
 2 : 1
25.05 13:00
Алания – Динамо Мх
 2 : 0
25.05 13:00
Родина – Нефтехимик
 3 : 0
25.05 13:00
Шинник – Арсенал
 1 : 0
25.05 13:00
Акрон – СКА-Хаб.
 2 : 1
25.05 13:00
КАМАЗ – Сокол
 1 : 2
25.05 13:00
Волгарь – Кубань
 2 : 0
25.05 13:00
Ленинградец – Торпедо
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Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

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Иван Тимошенко

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 14
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 14
П
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Химки

 9
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Эгаш Касинтура

Динамо

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Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей, Акрон

 7
И К Ж
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Евгений Осипов

Кубань

 21 2 5
Заурбек Плиев

Заурбек Плиев

Сокол, Родина

 20 1 6
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Заур Тарба

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