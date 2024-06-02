ВРИО губернатора Тульской области подвел итоги выступления «Арсенала» в нынешнем сезоне

ВРИО губернатора Тульской области Дмитрий Миляев прокомментировал выступления «Арсенала» в нынешнем сезоне.

— Ребята — большие молодцы. Мы сегодня с вами рассматриваем сегодня одну игру, а я бы рассмотрел весь сезон. Они провели яркий сезон. Конечно, чуть-чуть не дотянули, ребята расстроены. Чем ближе к победе, тем сильнее горечь поражения.

Я убежден, что команда соберется. Есть хороший костяк. Туляки любят спорт, футбол. Много зрителей на трибунах. Это говорит о том, что люди любят свою команду, — цитирует Миляева «РБ Спорт».