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Деменко заявил, что «Арсенал» в стыках ему понравился больше «Пари НН»

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Бывший игрок «Зенита» Максим Деменко поделился впечатлениями от стыковых матчей за право остаться в РПЛ между тульским «Арсеналом» и «Пари НН».

«Мне понравилось, как «Арсенал» сыграл на выезде в Нижнем Новгороде, причем Александр Сторожук сказал, что у них была очень тяжелая дорога и он благодарен ребятам, что они отработали и бьются. В любом случае мне очень понравилось, как «Арсенал» сыграл против «Пари НН». В Нижнем Новгороде вообще какая-то чехарда творится после ухода Юрана. Видно, что в команде игроки, которые в РПЛ поиграли достаточно. Но... Это не тот «Пари НН», — приводит слова Деменко Газета.ру.

«Арсенал» победил «Пари НН» в первом матче на выезде со счетом 2:1, однако в домашней встрече уступил со счетом 0:2 и не сумел пробиться в РПЛ на следующий сезон.

Источник: Газета.ру
Сергей Юран
ФК Арсенал (Тула)
ФК Нижний Новгород
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
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