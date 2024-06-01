Четыре игрока «Енисея» покинули команду

Игроки Даниил Ярусов, Никита Раздорских, Матвей Ужгин и Антон Орлов покинули «Енисей», сообщает пресс-служба команды.

«Парни, спасибо за работу. Удачи вам, успехов и быстрого прогресса», — говорится в сообщении.

По итогам сезона «Енисей» занял шестое место в турнире и не смог выйти в стыковые матчи за право играть в РПЛ.