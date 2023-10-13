ФНЛ (Мелбет-Первая лига): расписание трансляций матчей 14 октября

14 октября пройдут матчи 14-го тура Мелбет-Первой лиги. «СЭ» публикует расписание и трансляции игр. Время начала — московское.

Смотреть в прямом эфире бесплатнык видеотрансляции всех матчей можно будет в социальной сети ВКонтакте в официальной группе Мелбет-Первой лиги на сайте matchtv.ru и с помощью онлайн-сервиса «Кинопоиск». Ключевые события противостояний ФНЛ будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ».

Расписание и трансляции матчей

Мелбет-Первой лиги 14 октября:

«СКА-Хабаровск» — «Арсенал» — время начала матча — 11:30

Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск

«КАМАЗ» — «Шинник» — время начала матча — 14:00

Трансляции: Матч Премьер

«Сокол» — «Нефтехимик» — время начала матча — 14:00

Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск

«Динамо» — «Черноморец» — время начала матча — 16:00

Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск

«Тюмень» — «Волгарь» — время начала матча — 16:00

Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск

«Алания» — «Ленинградец» — время начала матча — 17:00

Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск

«Кубань» — «Торпедо» — время начала матча — 17:30

Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск

«Химки» — «Енисей» — время начала матча — 18:00

Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск

«Родина» — «Акрон» — время начала матча — 20:00

Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск

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