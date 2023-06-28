Бояринцев не исключил, что «Сокол» возьмет игрока из РПЛ

Главный тренер «Сокола» Денис Бояринцев высказался о возможных подписаниях командой игроков РПЛ.

«Времени на подготовку у нас остается немного, поэтому хочется, чтобы ребята побыстрее набрали форму. Конечно, нельзя исключать, что у нас будут новички, место в заявке на сезон мы для них прибережем. Бывает, что из РПЛ отваливаются игроки перед стартом сезона. Может быть, кого-нибудь прихватим оттуда», — приводит слова Бояринцева «РБ Спорт».

«Сокол» пробился в первую лигу по итогам сезона-2022/23. 45-летний специалист возглавляет саратовцев с мая 2023 года.