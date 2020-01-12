Евгений Алдонин: «Приятно оказаться в таком именитом клубе, как «Торпедо»

Экс-футболист сборной России и ЦСКА, обладатель Кубка УЕФА-2005 Евгений Алдонин прокомментировал присоединение к тренерскому штабу «Торпедо». Соглашение со специалистом рассчитано до конца текущего сезона.

— Мне очень приятно оказаться в таком именитом клубе, как «Торпедо», в тренерский штаб которого входит Сергей Игнашевич — мой давний друг и партнер по ЦСКА. Постараюсь плодотворно и конструктивно работать, чтобы сделать команду сильнее, — приводит пресс-служба клуба слова Алдонина.

— У вас был диалог относительно круга ваших обязанностей?

— Сейчас нам предстоят тренировочные сборы, на которых этот круг будет более точно определен. Но, конечно, у нас неоднократно возникал диалог, мы разговаривали на тему того, что необходимо будет делать. Мне предстоит проводить большой объём работы, и для меня это будет несколько новая роль. Потому что как футболист я опытный, а как тренер еще только начинающий. Пока все в теории, хочется поскорее приступить к практике.

— Расскажите, есть ли у вас тренерская лицензия?

— Да, я прошел обучение, у меня есть лицензия категории «А», которую я совсем недавно подтвердил. В Академию тренерского мастерства я пришел еще во время игровой карьеры, потому что всегда хотел связать свою судьбу с футболом и никогда с ним не расставался. В будущем планирую получить лицензию категории Pro.

— Вы имеете примерное представление об уровне нынешнего «Торпедо»?

— Безусловно, я присутствовал на пяти-шести матчах осенней части Первенства, поэтому представление о составе и потенциале команды у меня есть. Считаю, что первый круг черно-белые провели блестяще. Команда, сезон назад выступавшая в ПФЛ, показала сбалансированную и организованную игру. Мне кажется, никто не ожидал такого результата. Здесь большая заслуга и тренерского штаба, и собранных в команде игроков, и руководства клуба. Очень приятно находиться в таком амбициозном и сильном коллективе.