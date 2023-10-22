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Сегодня, 10:00

«Енисей» — «Сокол»: прямая трансляция матча ФНЛ (Мелбет-Первой лиги)

Трансляция матча ФНЛ (Мелбет-Первой лиги) «Енисей» — «Сокол» началась во «ВКонтакте»
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболисты «Енисея».
Фото ФК «Енисей»

22 октября «Енисей» на своем поле в Красноярске примет «Сокол» в матче 15-го тура Мелбет-Первой лиги в воскресенье. Игра на стадионе «Арена Енисей» началась в 10.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Енисей» — «Сокол» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Видеотрансляцию матча в прямом эфире бесплатно можно смотреть в соцсети «ВКонтакте» в официальной группе Мелбет-Первой лиги.

«Енисей» с 15 очками занимает 15-е место в турнирной таблице ФНЛ. «Сокол» с 19 баллами располагается на 9-й строчке.

В прошлом туре Мелбет-Первой лиги клуб из Саратова сыграл вничью с «Нефтехимиком» (2:2), а красноярцы уступили «Химкам» (0:1).

ФНЛ: расписание и трансляции матчей Мелбет-Первой лиги 22 октября

Футбол
Первая лига
ФК Енисей
ФК Сокол (Саратов)
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ФНЛ: расписание и трансляции матчей Мелбет-Первой лиги 22 октября
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Алания 14 8 4 2 17-11 28
2
 Динамо Мх 14 8 3 3 15-6 27
3
 Акрон 14 7 3 4 17-9 24
4
 Химки 14 7 3 4 18-14 24
5
 Тюмень 14 6 5 3 19-13 23
6
 Шинник 14 6 2 6 17-20 20
7
 КАМАЗ 14 5 4 5 13-11 19
8
 СКА-Хаб. 14 5 4 5 16-15 19
9
 Сокол 14 5 4 5 14-21 19
10
 Арсенал 14 4 7 3 14-13 19
11
 Торпедо 14 5 3 6 13-15 18
12
 Родина 14 4 5 5 19-17 17
13
 Черноморец 14 3 8 3 14-14 17
14
 Нефтехимик 14 4 4 6 12-16 16
15
 Енисей 14 4 3 7 17-18 15
16
 Ленинградец 14 3 5 6 10-16 14
17
 Кубань 14 3 3 8 9-16 12
18
 Волгарь 14 1 6 7 11-20 9
Результаты / календарь
1 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
22.10 10:00
Енисей – Сокол
 - : -
22.10 16:00
КАМАЗ – Химки
 - : -
22.10 16:00
Волгарь – Алания
 - : -
22.10 17:00
Черноморец – Тюмень
 - : -
22.10 18:00
Арсенал – Кубань
 - : -
22.10 18:00
Ленинградец – Нефтехимик
 - : -
22.10 19:30
Торпедо – СКА-Хаб.
 - : -
23.10 16:30
Акрон – Шинник
 - : -
23.10 19:30
Родина – Динамо Мх
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 8
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 7
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 6
П
Артем Малахов

Артем Малахов

Шинник

 4
Самину Квари Абдуллахи

Самину Квари Абдуллахи

Динамо

 3
Владислав Галкин

Владислав Галкин

Акрон

 3
И К Ж
Алексей Гречкин

Алексей Гречкин

Черноморец Н

 13 1 2
Евгений Ставер

Евгений Ставер

Енисей

 14 1 2
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 10 1 1
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