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17 марта, 16:43

«Енисей» обыграл тульский «Арсенал» в матче первой лиги

Мария Гусева
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«Енисей» на своем поле обыграл тульский «Арсенал» в матче 23-го тура первой лиги — 1:0.

Автором единственного забитого гола стал защитник Валерий Кичин, который реализовал пенальти на 18-й минуте встречи.

«Енисей» занимает 3-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 41 очко. «Арсенал» располагается на 7-й строчке — 33 очка.

В следующем туре «Енисей» сыграет против «СКА-Хабаровска» 26 марта. Тульский «Арсенал» встретится с «Уфой» в этот же день.

Россия. ФНЛ. 23-й тур
17 мар, 14:30. Арена Енисей (Красноярск)
Енисей
1:0
Арсенал Т

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2
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Балтика 22 13 8 1 43-21 47
2
 Рубин 23 12 8 3 38-23 44
3
 Енисей 23 11 8 4 33-24 41
4
 Алания 22 11 7 4 38-24 40
5
 СКА-Хаб. 23 9 6 8 38-28 33
6
 Волгарь 22 9 6 7 24-21 33
7
 Арсенал 23 9 6 8 30-29 33
8
 КАМАЗ 23 8 9 6 27-23 33
9
 Родина 23 8 7 8 26-28 31
10
 Динамо Мх 22 7 9 6 16-16 30
11
 Шинник 22 8 5 9 24-25 29
12
 Нефтехимик 22 7 7 8 19-20 28
13
 Акрон 22 5 11 6 21-25 26
14
 Велес 22 7 2 13 21-36 23
15
 Уфа 22 5 6 11 20-30 21
16
 Кубань 22 5 5 12 20-25 20
17
 Волга 22 3 7 12 15-30 16
18
 Краснодар-2 22 3 5 14 15-40 14
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17.03 14:30
Енисей – Арсенал
 1 : 0
18.03 15:00
Родина – СКА-Хаб.
 2 : 0
18.03 17:00
КАМАЗ – Рубин
 0 : 0
19.03 12:00
Уфа – Шинник
 - : -
19.03 16:00
Динамо Мх – Краснодар-2
 - : -
19.03 16:00
Кубань – Велес
 - : -
19.03 16:00
Волга – Алания
 - : -
19.03 17:30
Нефтехимик – Волгарь
 - : -
19.03 18:00
Балтика – Акрон
 - : -
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