«Енисей» обыграл тульский «Арсенал» в матче первой лиги
«Енисей» на своем поле обыграл тульский «Арсенал» в матче 23-го тура первой лиги — 1:0.
Автором единственного забитого гола стал защитник Валерий Кичин, который реализовал пенальти на 18-й минуте встречи.
«Енисей» занимает 3-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 41 очко. «Арсенал» располагается на 7-й строчке — 33 очка.
В следующем туре «Енисей» сыграет против «СКА-Хабаровска» 26 марта. Тульский «Арсенал» встретится с «Уфой» в этот же день.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|22
|13
|8
|1
|43-21
|47
|
2
|Рубин
|23
|12
|8
|3
|38-23
|44
|
3
|Енисей
|23
|11
|8
|4
|33-24
|41
|
4
|Алания
|22
|11
|7
|4
|38-24
|40
|
5
|СКА-Хаб.
|23
|9
|6
|8
|38-28
|33
|
6
|Волгарь
|22
|9
|6
|7
|24-21
|33
|
7
|Арсенал
|23
|9
|6
|8
|30-29
|33
|
8
|КАМАЗ
|23
|8
|9
|6
|27-23
|33
|
9
|Родина
|23
|8
|7
|8
|26-28
|31
|
10
|Динамо Мх
|22
|7
|9
|6
|16-16
|30
|
11
|Шинник
|22
|8
|5
|9
|24-25
|29
|
12
|Нефтехимик
|22
|7
|7
|8
|19-20
|28
|
13
|Акрон
|22
|5
|11
|6
|21-25
|26
|
14
|Велес
|22
|7
|2
|13
|21-36
|23
|
15
|Уфа
|22
|5
|6
|11
|20-30
|21
|
16
|Кубань
|22
|5
|5
|12
|20-25
|20
|
17
|Волга
|22
|3
|7
|12
|15-30
|16
|
18
|Краснодар-2
|22
|3
|5
|14
|15-40
|14
Результаты / календарь
1 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|17.03
|14:30
|
Енисей – Арсенал
|1 : 0
|18.03
|15:00
|
Родина – СКА-Хаб.
|2 : 0
|18.03
|17:00
|
КАМАЗ – Рубин
|0 : 0
|19.03
|12:00
|
Уфа – Шинник
|- : -
|19.03
|16:00
|
Динамо Мх – Краснодар-2
|- : -
|19.03
|16:00
|
Кубань – Велес
|- : -
|19.03
|16:00
|
Волга – Алания
|- : -
|19.03
|17:30
|
Нефтехимик – Волгарь
|- : -
|19.03
|18:00
|
Балтика – Акрон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|12
|
|
Виталий Лисакович
Рубин
|9
|
|
Кирилл Панченко
Арсенал Т
|8
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|11
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|8
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|20
|1
|2
|
|
Марат Бокоев
Велес
|20
|1
|1
|
|
Младен Кашчелан
Балтика
|17
|1
|5
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