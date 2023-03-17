«Енисей» обыграл тульский «Арсенал» в матче первой лиги

«Енисей» на своем поле обыграл тульский «Арсенал» в матче 23-го тура первой лиги — 1:0.

Автором единственного забитого гола стал защитник Валерий Кичин, который реализовал пенальти на 18-й минуте встречи.

«Енисей» занимает 3-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 41 очко. «Арсенал» располагается на 7-й строчке — 33 очка.

В следующем туре «Енисей» сыграет против «СКА-Хабаровска» 26 марта. Тульский «Арсенал» встретится с «Уфой» в этот же день.