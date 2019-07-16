Экс-руководитель "Крыльев" и "Амкара" Маслов возглавил спортивный блок концерна владельца "Торпедо"

Концерн "РОССИУМ" на официальном сайте объявил о выделении спортивного блока в отдельное направление развития бизнеса. Руководителем направления назначен Денис Маслов​. В его задачи входит подготовка стратегии развития спортивных активов концерна, как отдельного бизнес-направления, координация спонсорской поддержки спортивных мероприятий со стороны бизнес-дивизионов концерна.

Основной бенефициар "Концерна "РОССИУМ" Роман Авдеев является основным владельцем московского "Торпедо".

Денис Маслов ранее работал гендиректором "Крыльев Советов" и исполнительным директором "Нижнего Новгорода" и "Амкара".

При Маслове "Крылья Советов" впервые в истории вылетели из российской премьер-лиги, "Нижний Новгород" через год после его ухода произвел слияние с "Волгой" с сохранением названия последней. В "Амкаре" Маслов работал с 2015 года до ликвидации клуба из-за финансовых проблем в 2018 году.