Канчельскису угрожали расправой из-за суда с узбекским клубом. Тренера выследили неизвестные и пригрозили сломать ноги

Подробности очень плохой истории.

«Мы ноги тебе поломаем , будешь на коляске ездить»

Жуткая история случилась с бывшим игроком «Манчестер Юнайтед» и сборной России, а ныне тренером Андреем Канчельскисом. Неизвестные выследили его и угрожали расправой из-за денежного спора с бывшим клубом - узбекистанским «Навбахором».

В 2020 году Канчельскис покинул клуб из-за долгов по зарплате. В ФИФА обязали «Навбахор» выплатить специалисту 1,6 миллиона евро компенсации, а также проценты за задержку.

Вечером 22 ноября в московском кафе «Оазис» к Канчельскису подошли трое неизвестных мужчин. У тренера спросили, действительно ли он работал в Узбекистане и получал предложение о выплате ему 80 тысяч долларов - такую сумму ему действительно предлагал президент «Навбахора».

«Вы подали в суд. Ничего вы не получите. Если не согласитесь на эту сумму, ты будешь пожизненно инвалидом. Мы ноги тебе поломаем, будешь на коляске ездить», — приводит слова одного из подозреваемых Telegram-канал «Мутко против», который опубликовал видео с камер наблюдения в кафе.

Канчельскис обратился в полицию из-за угроз, видео уже изучено сотрудниками правоохранительных органов. Отмечается, что за Канчельскисом давно следили - по словам работников кафе, эти люди в последнее время уже несколько раз заходили в заведение и пытались застать там бывшего тренера «Навбахора».

Канчельскис : « Подошли четверо ребят, поговорили пять минут »

Сам Канчельскис в беседе с «СЭ» рассказал о случившемся: «Это правда. Я пока сам не понимаю, как эта информация просочилась в Сеть, так как заявление было передано в МВД. Подробности? Зашли люди, спросили: «Вы работали в Узбекистане?» Я ответил, что да. Пошел разговор, спрашивали, подавал ли я в суд. Я сказал, что подавал заявление в ФИФА. Потом они назвали определенную сумму. Если я откажусь от этого предложения, мне поломают руки и ноги. После этого мы мирно разошлись. Это было где-то в течение пяти минут, точно не полтора часа. С их стороны начали выходить матерные слова, я сделал им замечание. Они отреагировали нормально. Пять минут - и они уехали».

По данным «Мутко против», у сотрудников полиции есть приметы подозреваемых - на выходе из кафе некоторые из них сняли маски и попали на видео. Также они отследили часть маршрута людей, которые угрожали Канчельскису.

По словам юриста Вячеслава Барика, подозреваемым может грозить до 15 лет лишения свободы. «Если угроза жизни и здоровью была произведена с требованием об отказе от имущественных прав, но в пользу иных лиц. То есть будет кто-то установлен как выгодоприобретатель. Тогда может быть установлено вымогательство по статье 163 УК РФ. А в этом случае с учетом суммы по части третьей, и там срок от семи до пятнадцати лет», — сказал Барик в интервью «СЭ».

Что за суд , из - за которого Канчельскису угрожают расправой ?

Канчельскис работал в «Навбахоре» с 2018 года, возглавив команду за семь туров до конца чемпионата. Клуб под его руководством выиграл бронзовые медали, но в следующем сезоне команда выступила неудачно - заняла 9-е место из 14.

Тренера отправили в отставку в июне 2019-го, но спустя два месяца снова назначили главным - с ним был подписан контракт на три года. Но в октябре 2020 года Канчельскис снова ушел - из-за долгов по зарплате, которые растянулись на полгода.

Канчельскис тогда расторг контракт и подал заявление в комиссию ФИФА. При этом он жестко раскритиковал руководство «Навбахора».

«Претензии есть только к руководителям клуба, мы жили с ними на разных планетах как будто. Ну, когда дилетанты приходят в футбол, это всегда проблематично. Если они сочтут нужным нормально пообщаться и пойти на мировую, я всегда открыт для дискуссий, если нет — то будет суд. Бумаги есть, все решит федерация футбола», — рассказывал он в интервью Sport24.

Сейчас Канчельскис связывает инцидент в кафе с тем, что в «Навбахоре» не готовы компенсировать ему долг.

«Я думаю, это из-за того, что ФИФА присудила футбольному клубу «Навбахор» выплатить мне большую денежную компенсацию за мою работу в Узбекистане. Мы судились целый год. Мы не знали, выиграем этот суд или нет, получилось, что выиграли. Я не виноват, что ФИФА присудила такую сумму футбольному клубу «Навбахор». Я действую в рамках закона, и ни на какие 80 тысяч долларов я бы не согласился. Пускай сейчас правоохранительные органы решают и ищут этих людей. Сколько было людей? Четверо. По видеозаписям видны их лица, сам я лица не запомнил», — рассказал Канчельскис «СЭ».