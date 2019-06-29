Эдгар Гаурачс: "Не надо было "Торпедо" приглашать Лебеденко"

Бывший нападающий московского "Торпедо" Эдгар Гаурачс в интервью "Известиям" заявил, что клубу не стоило приглашать Игоря Лебеденко.

​– Как сохранить единство с фанатами, после того как их движение "Запад-5" выступило против возвращения в "Торпедо" Игоря Лебеденко?

– Если ситуация такая, что есть огромная мощь фанатов и их движения, то иногда нужно к ним прислушиваться. Считаю, здесь надо думать, как правильно вести селекцию. В прошлом году "Торпедо" удалось все точно сделать. Сейчас с одним игроком они не угадали. Зная всю ситуацию, выскажу свое личное мнение: не надо было приглашать Лебеденко.

– Ситуация аналогична приходу Резиуана Мирзова в "Торпедо" ваших времен, когда его тоже освистывали болельщики?

– 100 процентов. Человек сам совершил ошибку, празднуя гол возле нашего сектора, когда выступал за Рязань. И за это поплатился – в "Торпедо" ему не дали дышать.