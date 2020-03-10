Вратарь «Химок» Дмитрий Хомич поделился мнением о шансах команды выйти в РПЛ. После 26 туров она вместе с «Ротором» возглавляет турнирную таблицу ФНЛ.

— Ну, мяч круглый, а поле квадратное, — цитируют Хомича «Известия». — Самое главное, что мы на каждый матч будем выходить с таким же настроем и таким же желанием, как на игру с «Торпедо». Это очень важно.

— То есть можно сказать, что зимние разговоры о снятии с «Химок» задачи выйти в Премьер-лигу не имеют отношения к реальности?

— Мы не читали эти публикации. Мы вообще не читаем всякую критику и смотрим только вперед. И все. То, что пишут про клуб, — не наши проблемы. Мы внутри коллектива и команды сами настраиваемся и двигаемся от матча к матчу.

Мы будем идти от игры к игре и пытаться выигрывать каждый матч. А там уже посмотрим, как станет развиваться ситуация. Как я уже сказал, мы двигаемся вперед. Наша задача — выигрывать каждый матч. Вот и все. Коротко и ясно.