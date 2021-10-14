Хохлов остался недоволен игрой «Ротора» в матче с «Кубанью»

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Хохлов высказался о поражении команды в матче 18-го тура с «Кубанью» (1:3).

«Все пошло не так. У меня нет на данный момент объяснения, что происходило на поле, особенно во втором тайме. Я хочу перед болельщиками, перед людьми, которые переживают за « », приходят на стадион, от своего имени и от лица команды извиниться.

Я вообще не понимаю, что сегодня было на поле, видимо, не все игроки воспринимают, что им говорят, что нужно добиваться результата. Футболисты выходят и как будто отбывают номер», — цитирует Хохлова «Комсомольская правда в Волгограде».

«Кубань» прервала серию из пяти поражений подряд и поднялась с последнего места в турнирной таблице на 19-ю строчку (11 очков). «Ротор» с 21 баллом на счету занимает 13-е место.