Рекордсмен «Шинника» Низамутдинов покинул команду

Нападающий Эльдар Низамутдинов покинул ярославский «Шинник» после завершения срока контракта, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.

«Многие годы Эльдар Низамутдинов был капитаном ярославского коллектива, символом клуба, примером преданности делу!От имени болельщиков благодарим Эльдара Фэлэхдиновича за все сделанное для ярославского футбола! Низкий поклон и наши аплодисменты» — говорится в сообщении клуба.

43-летний Низамутдинов выступал за «Шинник» с 2011 года (с перерывом на сезон). Он провел в составе черно-синих рекордные 336 матчей, в которых забил 78 голов.

Также форвард выступал за «Спартак», «Аланию», «Химки», «Урал», тульский «Арсенал», «Балтику» и другие клубы.