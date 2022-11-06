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Сегодня, 18:31

Слуцкий: «Давно не общался с Дзюбой»

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
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Артем Дзюба.
Фото «Адана Демирспор»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий отреагировал на слухи о возможном переходе нападающего «Аданы Демирспор» Артема Дзюбы в казанский клуб.

В воскресенье, 6 ноября появилась информация о том, что 34-летний россиянин расторг контракт с турецким клубом.

«Звонил ли мне Дюков из-за высказываний по судейству? Нет, не звонил. Дзюба в «Рубине»? Я с ним давно не общался, у меня нет никакой информации на этот счет», — сказал Слуцкий.

Дзюба перешел в «Адану Демирспор» на правах свободного агента в августе нынешнего года, на его счету 1 гол в 5 матчах. В последних двух играх форвард не попадал в заявку команды.

В межсезонье Дзюба поддерживал форму в расположении «Рубина».

Артем Дзюба. Дзюба опозорился в Турции. Артему надо было переходить в «Рубин»

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Спартак 1
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34%

2.30

Ф2(-1)

21%

3.10

ИТБ2 (1.5)

20%

1.83
⚽ Футбол. АПЛ
Челси 0
Арсенал 1
Матч завершен

ТБ 2.5

31%

1.92

П2

19%

2.75

Обе забьют - да

17%

1.74
Артем Дзюба
Футбол
ФК Адана Демирспор
ФК Рубин (Казань)
Леонид Слуцкий
0
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Алания 17 10 5 2 34-17 35
2
 Балтика 17 8 8 1 30-20 32
3
 Рубин 17 8 6 3 31-21 30
4
 Енисей 17 8 6 3 26-19 30
5
 Арсенал 17 8 4 5 25-19 28
6
 КАМАЗ 17 7 6 4 22-15 27
7
 СКА-Хаб. 17 7 5 5 30-20 26
8
 Волгарь 17 7 5 5 18-15 26
9
 Шинник 17 7 3 7 20-20 24
10
 Нефтехимик 17 6 6 5 16-12 24
11
 Динамо Мх 17 5 7 5 13-14 22
12
 Акрон 17 4 8 5 18-23 20
13
 Уфа 17 4 6 7 13-22 18
14
 Родина 17 4 5 8 14-22 17
15
 Велес 17 5 1 11 13-29 16
16
 Кубань 17 4 4 9 16-19 16
17
 Краснодар-2 17 3 3 11 11-28 12
18
 Волга 17 1 6 10 11-26 9
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6.11 10:00
СКА-Хаб. – Шинник
 3 : 1
6.11 12:00
Уфа – Нефтехимик
 0 : 0
6.11 13:00
Енисей – Кубань
 2 : 1
6.11 14:00
Краснодар-2 – Волгарь
 0 : 2
6.11 15:00
Акрон – Велес
 3 : 0
6.11 15:00
Родина – Волга
 2 : 1
6.11 16:00
Динамо Мх – Рубин
 0 : 1
6.11 17:00
Балтика – Алания
 2 : 1
6.11 17:00
КАМАЗ – Арсенал
 0 : 1
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Г
Гедеон Гузина

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Балтика

 9
Евгений Луценко

Евгений Луценко

Арсенал Т

 7
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Кирилл Панченко

Арсенал Т

 7
П
Артур Галоян

Артур Галоян

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 9
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Николай Гиоргобиани

Алания

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КАМАЗ

 6
И К Ж
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Марат Бокоев

Велес

 15 1 1
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Волгарь

 13 1 5
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Волга Ул

 9 1 4
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