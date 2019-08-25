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Новости   //    Футбол   //    Олимп - ФНЛ

«Чертаново» на 90+9-й минуте спаслось от поражения в матче с «Томью»

16:03
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«Чертаново» и «Томь» сыграли вничью (1:1) в матче десятого тура Олимп-ФНЛ.

Хозяева сравняли счет на 90+9-й минуте благодаря голу Дмитрия Цыпченко. У «Томи» забил Александр Горбатюк. Обе команды имеют 19 очков. «Томь» занимает четвертое место, «Чертаново» — пятое.

Олимп — ФНЛ

10-й тур

«Чертаново» (Москва) — «Томь» (Томск) — 1:1 (0:0)

Голы: Горбатюк, 63 (0:1). Цыпченко, 90+9 (1:1).

«Чертаново»: Абаев, Горшков, Бартасевич, Кондаков (Камышев, 87), Солдатенков, Герчиков (Великородный, 88), Ежов (Канищев, 74), Пруцев (Рудковский, 76), Витюгов, Сарвели, Прудников (Цыпченко, 66).

«Томь»: Вавилин, Пенчиков, Горбатюк, Мануйлов (Талалай, 60), Эдиев, Казанков, Киреенко (Сасин, 68), Плетнев (Шурыгин, 61), Калинский, Шалаев (Каккоев, 79), Житнев (Тлупов, 74).

Предупреждения: Мануйлов, 15. Горбатюк, 22. Сарвели, 28. Житнев, 36. Прудников, 46. Горшков, 90+5.

Удаление: Сарвели, 90+5.

Судья: Турбин (Дмитров).

25 августа. Москва. Стадион «Лужники. Спортивный городок».

Чертаново — Томь

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