CAS отклонил жалобу "Армавира" на результат матча со "СКА-Хабаровск"

Спортивный арбитражный суд (CAS) отказал "Армавиру" в удовлетворении жалобы, касающейся результата матча 1-го тура первенства Олимп-ФНЛ сезона-2018/2019 "СКА-Хабаровск" – "Армавир" (3:0). Таким образом, решения юрисдикционных органов Российского футбольного союза (РФС) по данному делу были оставлены в силе.

Игра состоялась в Хабаровске 17 июля прошлого года. В составе "СКА-Хабаровск" на поле вышел грузинский полузащитник Ираклий Квеквескири, который в соответствии с регламентом должен был пропустить встречу из-за удаления, полученного в матче сезона-2017/18 – тогда он выступал за московский "Арарат". КДК РФС не установил вины дальневосточного клуба в том, что Квеквескири принял участие в игре. "Армавир" подал апелляцию в РФС, которая была отклонена, после чего клуб из Краснодарского края обратился в CAS.

– Сегодня Спортивный арбитражный суд Лозанны отказал ФК "Армавир" в просьбе о техническом поражении "СКА-Хабаровску" матче 1-го тура Олимп-Первенства России среди команд ФНЛ, – сообщил "СЭ" советник президента РФС по правовым вопросам Денис Рогачев. – Хотел бы отметить, что каждый клуб имеет право оспаривать решение юрисдикционных органов, и Российский футбольный союз всегда выступает за честное и объективное разбирательство. Это дело показало, что наша юрисдикционная система работает качественно. Безусловно, мы удовлетворены, что суд вынес решение, аналогичное решению органов Российского футбольного союза. Благодарим юридическую фирму Elite Law и лично юриста Луку Теттаманти за оказание правовой поддержки Российскому футбольному союзу в данном процессе. Большую работу также провели юристы РФС. (Илья Андреев)