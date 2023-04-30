Попов — о Евсееве: «Он работает тренером уже лет десять, выражается языком сапожника. Хороший пример?»
Бывший защитник «Амкара» Алексей Попов высказался об уходе Вадима Евсеева с поста главного тренера «Шинника».
«По поводу Евсеева не могу сказать ничего конкретно положительного. Было странно видеть, как при нем играла «Уфа», но говорят, что «Шинник» показывал атакующий футбол, хоть и много пропускал. Где у него были положительные результаты? Выход «Шинника» в первую лигу? Или что-то еще? Я говорю про тренерскую составляющую. Он работает тренером уже лет десять, в публичном пространстве выражается языком сапожника. Не знаю, хороший это пример или нет?» — приводит слова Попова «РБ Спорт».
30 апреля было официально объявлено об уходе Вадима Евсеева с поста главного тренера «Шинника». В пяти последних матчах первой лиги команда набрала два очка.
Ярославцы с 37 баллами в 29 матчах занимают 11-е место в турнирной таблице.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|29
|15
|13
|1
|49-25
|58
|
2
|Рубин
|29
|15
|11
|3
|46-25
|56
|
3
|Алания
|28
|13
|9
|6
|44-30
|48
|
4
|Енисей
|29
|11
|12
|6
|35-30
|45
|
5
|Волгарь
|29
|11
|11
|7
|35-28
|44
|
6
|Динамо Мх
|29
|10
|11
|8
|21-20
|41
|
7
|Нефтехимик
|29
|10
|10
|9
|27-24
|40
|
8
|Родина
|29
|10
|9
|10
|32-34
|39
|
9
|КАМАЗ
|29
|9
|11
|9
|32-31
|38
|
10
|Арсенал
|28
|10
|7
|11
|33-34
|37
|
11
|Шинник
|29
|10
|7
|12
|32-35
|37
|
12
|СКА-Хаб.
|29
|9
|10
|10
|42-37
|37
|
13
|Акрон
|29
|7
|15
|7
|29-32
|36
|
14
|Кубань
|29
|8
|9
|12
|32-33
|33
|
15
|Велес
|29
|8
|5
|16
|29-45
|29
|
16
|Уфа
|29
|6
|8
|15
|27-38
|26
|
17
|Волга
|29
|5
|11
|13
|21-37
|26
|
18
|Краснодар-2
|29
|5
|7
|17
|18-46
|22
|28.04
|16:00
|
Уфа – Динамо Мх
|0 : 0
|29.04
|13:00
|
Енисей – Родина
|0 : 1
|29.04
|14:00
|
Велес – Шинник
|1 : 1
|29.04
|16:00
|
Кубань – Акрон
|1 : 1
|29.04
|16:00
|
Волга – Краснодар-2
|1 : 0
|29.04
|17:00
|
КАМАЗ – Волгарь
|2 : 2
|29.04
|17:30
|
Нефтехимик – Балтика
|0 : 0
|29.04
|18:00
|
Рубин – СКА-Хаб.
|3 : 1
|1.05
|14:30
|
Алания – Арсенал
|- : -
|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|12
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|11
|
|
Виталий Лисакович
Рубин
|10
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|12
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|9
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|27
|1
|2
|
|
Марат Бокоев
Велес
|27
|1
|1
|
|
Константин Савичев
Акрон
|26
|1
|9