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Президент «Велеса»: «РФС пора задуматься о разработке «Кодекса чести», в котором клубы обязуются не «подвозить» судьям»

Сергей Разин
корреспондент
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Президент «Велеса» Евгений Шиленков поделился впечатлениями от матча 29-го тура ФНЛ против «Шинника» (1:1).

«Перед началом второй части первенства 60-70 процентов команд решали определенные задачи: либо не вылететь, либо попасть в РПЛ напрямую или через стыки. Это означает, что каждый второй матч носит принципиальный характер для одной из двух или для обеих команд. Для самой лиги и болельщиков такой расклад — топ с точки зрения спортивной составляющей! Но у этой медали есть обратная сторона. Ставки растут, и победа любой ценой — это уже не крылатая фраза, а практически руководство к действию. Данное понимание есть и у судейского корпуса, который с удовольствием пользуется классической ситуацией, напоминающей дилемму заключенного: общее благо для всей лиги и клубов неотделимо от повышения уровня соперничества и зрелищности матчей, но каждый клуб будет максимизировать собственный выигрыш, не заботясь об общей выгоде. И тут любая помощь и подстраховка извне лишними не будут.

Мы хотим конкурировать с нашими соперниками на футбольном поле, а не за его пределами. Как в детстве. Мы вкладывали и вкладываем в это свое время, силы, энергию, деньги наконец. И мы хотим играть по правилам, которые написаны в регламенте лиги. Если что-то туда не внесли, то давайте рассмотрим это и добавим. Если что-то надо пересмотреть, то давайте пересмотрим и внесем. Например, гонорар за судейство. 41 тысяча главному судье, 21 тысяча помощнику и выплаты, сопоставимые с этими расходами, — остальным судьям. Наверное, эти цифры не соответствуют ни рынку, ни пожеланиям судейского корпуса. Это формирует черный рынок. Разумнее, на мой взгляд, его перевести в белый. Так или иначе эти расходы все равно ложатся на клуб. И можно их поднять до той величины, которая и так выплачивается судьям, но зато любой клуб может спокойнее готовится к матчу, а не приезжать на игру заведомо обреченным на приговор. И если мы кому-то проигрываем, то это не всегда означает, что мы плохо сделали свою работу или нам безразличен результат. Мы хотим уважения к своему труду. И хотим его для всех. В том числе для судей, которые могут и умеют работать честно и беспристрастно. И если это вопрос чека, то давайте его поднимем до уровня, на котором не будет смысла искать дополнительной выгоды. И поднимем ответственность за предвзятое судейство. Если к этому добавить еще и ВАР, то уверяю, что таблица первенства выглядела бы прямо сейчас, мягко говоря, иначе.

На мой взгляд, РФС пора задуматься о разработке собственного «Кодекса чести», в котором клубы обязуются не «подвозить» судьям; не бонусировать игроков чужой команды, играющей с твоим прямым конкурентом; не обмениваться победами; не выходить на игроков чужой команды с непристойными предложениями и прочей ересью, которая проросла в нашем футболе. По умолчанию клубы и так не должны всего этого делать, но не пойман — не вор, как говорится. А тут дал слово — держи, а если не дал, то сразу возникают вопросы у всех: почему не подписался, с чем связано?

А пока «наслаждаемся» очередным эпизодом из субботней игры с «Шинником», в котором наш игрок Джамал Дибиргаджиев вместо выхода один на один получил удар в лицо бутсой на высоте около 2 м. И вместо прямой красной карточки защитнику получил новое знание, что вот это вот все в пределах правил, и остался лежать на поле», — приводит слова Шиленкова официальный Telegram-канал клуба.

На данный момент «Велес» с 29 очками занимает 15-е место в турнирной таблице и расположился в зоне вылета.

Источник: https://t.me/fcveles/4798
ФК Велес
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