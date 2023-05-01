Президент «Велеса»: «РФС пора задуматься о разработке «Кодекса чести», в котором клубы обязуются не «подвозить» судьям»
Президент «Велеса» Евгений Шиленков поделился впечатлениями от матча 29-го тура ФНЛ против «Шинника» (1:1).
«Перед началом второй части первенства 60-70 процентов команд решали определенные задачи: либо не вылететь, либо попасть в РПЛ напрямую или через стыки. Это означает, что каждый второй матч носит принципиальный характер для одной из двух или для обеих команд. Для самой лиги и болельщиков такой расклад — топ с точки зрения спортивной составляющей! Но у этой медали есть обратная сторона. Ставки растут, и победа любой ценой — это уже не крылатая фраза, а практически руководство к действию. Данное понимание есть и у судейского корпуса, который с удовольствием пользуется классической ситуацией, напоминающей дилемму заключенного: общее благо для всей лиги и клубов неотделимо от повышения уровня соперничества и зрелищности матчей, но каждый клуб будет максимизировать собственный выигрыш, не заботясь об общей выгоде. И тут любая помощь и подстраховка извне лишними не будут.
Мы хотим конкурировать с нашими соперниками на футбольном поле, а не за его пределами. Как в детстве. Мы вкладывали и вкладываем в это свое время, силы, энергию, деньги наконец. И мы хотим играть по правилам, которые написаны в регламенте лиги. Если что-то туда не внесли, то давайте рассмотрим это и добавим. Если что-то надо пересмотреть, то давайте пересмотрим и внесем. Например, гонорар за судейство. 41 тысяча главному судье, 21 тысяча помощнику и выплаты, сопоставимые с этими расходами, — остальным судьям. Наверное, эти цифры не соответствуют ни рынку, ни пожеланиям судейского корпуса. Это формирует черный рынок. Разумнее, на мой взгляд, его перевести в белый. Так или иначе эти расходы все равно ложатся на клуб. И можно их поднять до той величины, которая и так выплачивается судьям, но зато любой клуб может спокойнее готовится к матчу, а не приезжать на игру заведомо обреченным на приговор. И если мы кому-то проигрываем, то это не всегда означает, что мы плохо сделали свою работу или нам безразличен результат. Мы хотим уважения к своему труду. И хотим его для всех. В том числе для судей, которые могут и умеют работать честно и беспристрастно. И если это вопрос чека, то давайте его поднимем до уровня, на котором не будет смысла искать дополнительной выгоды. И поднимем ответственность за предвзятое судейство. Если к этому добавить еще и ВАР, то уверяю, что таблица первенства выглядела бы прямо сейчас, мягко говоря, иначе.
На мой взгляд, РФС пора задуматься о разработке собственного «Кодекса чести», в котором клубы обязуются не «подвозить» судьям; не бонусировать игроков чужой команды, играющей с твоим прямым конкурентом; не обмениваться победами; не выходить на игроков чужой команды с непристойными предложениями и прочей ересью, которая проросла в нашем футболе. По умолчанию клубы и так не должны всего этого делать, но не пойман — не вор, как говорится. А тут дал слово — держи, а если не дал, то сразу возникают вопросы у всех: почему не подписался, с чем связано?
А пока «наслаждаемся» очередным эпизодом из субботней игры с «Шинником», в котором наш игрок Джамал Дибиргаджиев вместо выхода один на один получил удар в лицо бутсой на высоте около 2 м. И вместо прямой красной карточки защитнику получил новое знание, что вот это вот все в пределах правил, и остался лежать на поле», — приводит слова Шиленкова официальный Telegram-канал клуба.
На данный момент «Велес» с 29 очками занимает 15-е место в турнирной таблице и расположился в зоне вылета.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|29
|15
|13
|1
|49-25
|58
|
2
|Рубин
|29
|15
|11
|3
|46-25
|56
|
3
|Алания
|28
|13
|9
|6
|44-30
|48
|
4
|Енисей
|29
|11
|12
|6
|35-30
|45
|
5
|Волгарь
|29
|11
|11
|7
|35-28
|44
|
6
|Динамо Мх
|29
|10
|11
|8
|21-20
|41
|
7
|Нефтехимик
|29
|10
|10
|9
|27-24
|40
|
8
|Родина
|29
|10
|9
|10
|32-34
|39
|
9
|КАМАЗ
|29
|9
|11
|9
|32-31
|38
|
10
|Арсенал
|28
|10
|7
|11
|33-34
|37
|
11
|Шинник
|29
|10
|7
|12
|32-35
|37
|
12
|СКА-Хаб.
|29
|9
|10
|10
|42-37
|37
|
13
|Акрон
|29
|7
|15
|7
|29-32
|36
|
14
|Кубань
|29
|8
|9
|12
|32-33
|33
|
15
|Велес
|29
|8
|5
|16
|29-45
|29
|
16
|Уфа
|29
|6
|8
|15
|27-38
|26
|
17
|Волга
|29
|5
|11
|13
|21-37
|26
|
18
|Краснодар-2
|29
|5
|7
|17
|18-46
|22
|28.04
|16:00
|
Уфа – Динамо Мх
|0 : 0
|29.04
|13:00
|
Енисей – Родина
|0 : 1
|29.04
|14:00
|
Велес – Шинник
|1 : 1
|29.04
|16:00
|
Кубань – Акрон
|1 : 1
|29.04
|16:00
|
Волга – Краснодар-2
|1 : 0
|29.04
|17:00
|
КАМАЗ – Волгарь
|2 : 2
|29.04
|17:30
|
Нефтехимик – Балтика
|0 : 0
|29.04
|18:00
|
Рубин – СКА-Хаб.
|3 : 1
|1.05
|14:30
|
Алания – Арсенал
|- : -
|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|12
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|11
|
|
Виталий Лисакович
Рубин
|10
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|12
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|9
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|27
|1
|2
|
|
Марат Бокоев
Велес
|27
|1
|1
|
|
Константин Савичев
Акрон
|26
|1
|9