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Сегодня, 11:05

Валерий Чалый: «Вылет «Рубина» в ФНЛ — преступление. Разочарован, что Слуцкий не ушел»

Валерий Чалый оценил ситуацию «Рубина» в первой лиге
Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший главный тренер «Рубина» Валерий Чалый в интервью «СЭ» оценил ситуацию с клубом, который по итогам прошлого сезона РПЛ вылетел в первую лигу, где идет на 5-м месте в таблице.

— Команда вылетела в первую лигу и то, что сделали с ней — это преступление! Сердце кровью обливается. При всем уважении к коллегам по цеху, не может «Рубин» ТАК играть в ФНЛ, ну не имеет права! Да, случаются неудачные результаты, но вот так смотреться в плане качества футбола клуб такого уровня не должен. Да, в Первой лиге сложно: поля искусственные, много переездов, тренировочный процесс рвется, многие крепкие коллективы ФНЛ привыкли к этому ритму и оказывают серьезное сопротивление. Но «Рубин» — большой клуб, должен со всем этим справляться.

— Что думаете о работе Леонида Слуцкого? Не удивлены, что он до сих пор в «Рубине»?

— Уверен, что «Рубин» решит задачу и выйдет в РПЛ. А по поводу удивления... Нет, я не удивлен, а разочарован.

— Слуцкий на вопрос про то, что у него сильный состав, отвечал, что «Рубин» не покупал Мбаппе и что у него совсем новая команда. Такие оправдания состоятельны?

— Легче всего со стороны обсуждать тренера и говорить про него какие-то вещи. Это неправильно, некорректно. О Слуцком и так много рассуждений.

Скажу так: не знаю ни одного тренера в мире кроме Слуцкого, у которого был бы такой кредит доверия. Об этом недавно говорил Билялетдинов, соглашусь с ним.

Валерий Чалый. «Не надо ждать, когда Запад нас примет. Нужно, чтобы Россию об этом попросили!» Яркое интервью гендиректора «Севастополя»

ФК Рубин (Казань)
Валерий Чалый
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Алания 15 10 4 1 30-12 34
2
 Балтика 15 7 7 1 25-16 28
3
 Рубин 15 7 5 3 27-18 26
4
 КАМАЗ 15 7 5 3 20-12 26
5
 Енисей 15 7 5 3 23-17 26
6
 Арсенал 15 7 4 4 23-17 25
7
 Волгарь 15 6 5 4 15-12 23
8
 Нефтехимик 15 6 4 5 15-11 22
9
 Шинник 15 6 3 6 17-16 21
10
 Динамо Мх 15 5 6 4 13-13 21
11
 СКА-Хаб. 15 5 5 5 24-18 20
12
 Кубань 15 4 4 7 15-16 16
13
 Уфа 15 4 4 7 11-20 16
14
 Акрон 15 3 7 5 12-20 16
15
 Велес 15 4 1 10 12-26 13
16
 Краснодар-2 15 3 3 9 11-25 12
17
 Родина 15 2 5 8 11-21 11
18
 Волга 15 1 5 9 10-24 8
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34 тур
28.10 19:00
Шинник – Арсенал
 - : -
29.10 15:00
Волга – Динамо Мх
 - : -
29.10 16:00
Волгарь – СКА-Хаб.
 - : -
29.10 17:00
Алания – Акрон
 - : -
29.10 17:00
КАМАЗ – Уфа
 - : -
29.10 17:00
Кубань – Родина
 - : -
29.10 18:30
Нефтехимик – Енисей
 - : -
30.10 14:00
Велес – Краснодар-2
 - : -
30.10 15:00
Рубин – Балтика
 - : -
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ЖК
Г
Евгений Луценко

Евгений Луценко

Арсенал Т

 7
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 6
Илья Стефанович

Илья Стефанович

Волгарь

 6
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 8
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 6
Сергей Ткачев

Сергей Ткачев

Арсенал Т

 4
И К Ж
Денис Кутин

Денис Кутин

Волга Ул

 9 1 4
Артур Гилязетдинов

Артур Гилязетдинов

Волгарь

 12 1 4
Кэтэлин Карп

Кэтэлин Карп

Уфа

 14 1 4
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