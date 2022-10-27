Футбол
Первая лига (ФНЛ)
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 10:05

Гендиректор «Севастополя» — об интеграции крымских клубов в ФНЛ: «Для нас это праздник»

Гендиректор «Севастополя» высказался об интеграции крымских клубов в ФНЛ
Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Генеральный директор «Севастополя» Валерий Чалый в интервью «СЭ» рассказал о своей реакции на новость о том, что крымские клубы с сезона-2023/24 будут участвовать в турнирах ФНЛ.

— Мы долго такого ждали, для нас это очень знаковый день. Для Севастополя и Крыма — настоящий праздник. Рад, что наши клубы станут профессиональными, дети будут участвовать в официальных турнирах, а региональные федерации станут полноправными членами РФС. Это знаковый момент для нас. И важно, что губернатор Михаил Владимирович Развожаев первым из руководителей такого ранга дал нам надежду и выразил поддержку.

По инфраструктуре: наш стадион получит сертификат РФС — даже в этом не сомневаюсь, получим очень высокую категорию. В этом отношении полный порядок. У нас есть база, отличное футбольное поле, раздевалки, медицинский кабинет, помещение для теории. Все на высоком уровне.

Кадрово тоже все в порядке, сайт великолепный. Есть только нюансы, которые касаются сертификации по линии РФС. Но это рабочий момент.

Врач у нас сертифицированный — работал в «Днепре» с Хуанде Рамосом, тренер обладает лицензией А, помощник — с лицензией Б. Мы готовы, просто ждем. После решения процесс перейдет в правовое русло и начнется более тесное сотрудничество с ФНЛ.

Валерий Чалый. «Не надо ждать, когда Запад нас примет. Нужно, чтобы Россию об этом попросили!» Яркое интервью гендиректора «Севастополя»
Футбол
Первая лига
ФК Севастополь
Валерий Чалый
Читайте также
Из российского гандбола за многочисленные нарушения исключили клуб. Что произошло?
Ничушкин забил в победном матче «Колорадо» против «Рейнджерс»
Бывший военнопленный рассказал о массированном ударе по Киеву
В Киеве сообщили об изменении ситуации под Херсоном в неприятную сторону
ТАСС: Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве у «Ростеха»
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Арслан Халимбеков стал главным тренером «Уфы»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Алания 15 10 4 1 30-12 34
2
 Балтика 15 7 7 1 25-16 28
3
 Рубин 15 7 5 3 27-18 26
4
 КАМАЗ 15 7 5 3 20-12 26
5
 Енисей 15 7 5 3 23-17 26
6
 Арсенал 15 7 4 4 23-17 25
7
 Волгарь 15 6 5 4 15-12 23
8
 Нефтехимик 15 6 4 5 15-11 22
9
 Шинник 15 6 3 6 17-16 21
10
 Динамо Мх 15 5 6 4 13-13 21
11
 СКА-Хаб. 15 5 5 5 24-18 20
12
 Кубань 15 4 4 7 15-16 16
13
 Уфа 15 4 4 7 11-20 16
14
 Акрон 15 3 7 5 12-20 16
15
 Велес 15 4 1 10 12-26 13
16
 Краснодар-2 15 3 3 9 11-25 12
17
 Родина 15 2 5 8 11-21 11
18
 Волга 15 1 5 9 10-24 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
28.10 19:00
Шинник – Арсенал
 - : -
29.10 15:00
Волга – Динамо Мх
 - : -
29.10 16:00
Волгарь – СКА-Хаб.
 - : -
29.10 17:00
Алания – Акрон
 - : -
29.10 17:00
КАМАЗ – Уфа
 - : -
29.10 17:00
Кубань – Родина
 - : -
29.10 18:30
Нефтехимик – Енисей
 - : -
30.10 14:00
Велес – Краснодар-2
 - : -
30.10 15:00
Рубин – Балтика
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Евгений Луценко

Евгений Луценко

Арсенал Т

 7
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 6
Илья Стефанович

Илья Стефанович

Волгарь

 6
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 8
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 6
Сергей Ткачев

Сергей Ткачев

Арсенал Т

 4
И К Ж
Денис Кутин

Денис Кутин

Волга Ул

 9 1 4
Артур Гилязетдинов

Артур Гилязетдинов

Волгарь

 12 1 4
Кэтэлин Карп

Кэтэлин Карп

Уфа

 14 1 4
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости