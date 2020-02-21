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Булия вернулся в «СКА-Хабаровск»

11:55
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Нападающий Эдуард Булия вернулся в «СКА-Хабаровск». Форвард будет выступать за клуб до конца сезона, сообщает официальный сайт хабаровчан.

Это уже третий приход Булии в стан армейцев. Первый был в сезоне-2016/17, когда «СКА-Хабаровск» завоевал право выступать в премьер-лиге, а сам форвард провел 24 матча и забил 1 гол.

Год назад нападающий во второй раз пополнил ряды хабаровчан. В 13 матчах весенней части прошлого сезона Булия отметился двумя голами, а болельщики признали его лучшим игроком команды в марте.

Осеннюю часть нынешнего сезона 28-летний футболист провел в «Роторе» (11 матчей).

Дополнительная информация:

https://fcska.ru/media/news/eduard-buliya-vozvrashchaetsya-v-khabarovsk/

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