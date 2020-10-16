Брат Алексея и Романа Еременко перешел из юрмальского «Спартака» в «Оренбург»

«Спартак» из Юрмалы объявил о переходе двух игроков в российские клубы на правах аренды. 21-летний полузащитник Сергей Еременко продолжит карьеру в «Оренбурге», а 22-летний канадский форвард Ричи Эннин — в «Томи».

Сергей Еременко — сын бывшего советского футболиста Алексея Еременко и брат Алексея Еременко-младшего и хавбека «Ростова» Романа Еременко. В 2018 году он выступал на правах аренды за московский «Спартак-2».

Риччи Эннин — игрок молодежной сборной Канады. Первую половину 2020 года он провел на правах аренды в вильнюсском «Жальгирисе», отметившись 4 голами в 11 матчах чемпионата Литвы. На счету Сергея Еременко 16 игр в чемпионате Латвии-2020.