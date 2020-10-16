Брат Алексея и Романа Еременко перешел из юрмальского «Спартака» в «Оренбург»
«Спартак» из Юрмалы объявил о переходе двух игроков в российские клубы на правах аренды. 21-летний полузащитник Сергей Еременко продолжит карьеру в «Оренбурге», а 22-летний канадский форвард Ричи Эннин — в «Томи».
Сергей Еременко — сын бывшего советского футболиста Алексея Еременко и брат Алексея Еременко-младшего и хавбека «Ростова» Романа Еременко. В 2018 году он выступал на правах аренды за московский «Спартак-2».
Риччи Эннин — игрок молодежной сборной Канады. Первую половину 2020 года он провел на правах аренды в вильнюсском «Жальгирисе», отметившись 4 голами в 11 матчах чемпионата Литвы. На счету Сергея Еременко 16 игр в чемпионате Латвии-2020.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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https://twitter.com/fkspartaks/status/1317075666358198276?s=20