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Брат Алексея и Романа Еременко перешел из юрмальского «Спартака» в «Оренбург»

16:09
Сергей Еременко и Ричи Эннин. Фото ФК «Спартак» Юрмала
Сергей Еременко и Ричи Эннин. Фото ФК «Спартак» Юрмала
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«Спартак» из Юрмалы объявил о переходе двух игроков в российские клубы на правах аренды. 21-летний полузащитник Сергей Еременко продолжит карьеру в «Оренбурге», а 22-летний канадский форвард Ричи Эннин — в «Томи».

Сергей Еременко — сын бывшего советского футболиста Алексея Еременко и брат Алексея Еременко-младшего и хавбека «Ростова» Романа Еременко. В 2018 году он выступал на правах аренды за московский «Спартак-2».

Риччи Эннин — игрок молодежной сборной Канады. Первую половину 2020 года он провел на правах аренды в вильнюсском «Жальгирисе», отметившись 4 голами в 11 матчах чемпионата Литвы. На счету Сергея Еременко 16 игр в чемпионате Латвии-2020.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/fkspartaks/status/1317075666358198276?s=20

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