"Бог ей судья!" Радимов – о Булановой, которая отсудила у него четверть доходов на алименты

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов в Твиттере ответил бывшему теннисисту Евгению Кафельникову по поводу новости о том, что суд в Петербурге обязал экс-футболиста выплачивать четверть всех доходов в качестве алиментов певице Татьяне Булановой на содержание их несовершеннолетнего сына. Радимов и Буланова расстались в 2016 году.

– Да ну какая поддержка ... неужели ты думаешь, что я не давал денег на ребенка? Или ему чего-то не хватало! Да все знают, как я к сыну отношусь! Удивительная история, но да бог ей судья! Больно, что люди будут думать, что я … после такого! А оправдываться даже не в чем! – написал Радимов в ответ на пост Кафельникова.​