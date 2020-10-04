«Балтика» победила «Енисей»
«Балтика» обыграла «Енисей» в матче 13-го тура Тинькофф-РПЛ — 1:0.
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13-й тур
«Балтика» (Калининград) — «Енисей» (Красноярск) — 1:0 (0:0)
Гол: Казаев, 74.
«Балтика»: Латышонок, Плопа (Маклаков, 65), Тишкин, Ковалев (Мусаев, 78), Альшин, Кузьмин (Жиронкин, 86), Шаваев, Кашчелан, Казаев, Макарчук, Маркин (Джамилов, 79).
«Енисей»: Опарин, Сухомлинов, Абрамов, Марков, Цховребов, Глушков (Матвиенко, 80), Песиков (Раздорских, 55), Ломакин (Дворников, 67), Ланин (Зотов, 78), Иванов (Комков, 63), Саная.
Предупреждения: Плопа, 26. Раздорских, 67.
Судья: Лапочкин (Санкт-Петербург).
4 октября. Калининград. Стадион «Калининград».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2020-2021/