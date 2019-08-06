"Балтика" на 90 процентов рассчиталась с долгами

ФК "Балтика" на 90 процентов рассчитался с долгами, сообщил директор по развитию калининградского клуба Юрий Аракелян.

- У клуба были многомиллионные долги, у футболистов не было горячей воды в раздевалке, люди по четыре месяца не получали зарплату. На данный момент закрыли 90 процентов долгов, которые были у клуба, оставшиеся 10 процентов расписаны по плановым выплатам, которые мы не нарушаем. Следующий год начнем уже с положительным балансом. В том числе полностью закрыт долг перед стадионом "Калининград", который мы арендуем, задолженностей по зарплате нет ни перед кем из футболистов, - цитирует Аракеляна ТАСС. - Можно сказать, что финансовое оздоровление клуба на 90 процентов выполнено, осталось наверстать это спортивным результатом. Думаю, что к Новому году мы с нашей игрой будем занимать то место, которого достойны. Сейчас закладывается фундамент, на котором мы только будем наращивать свои обороты. Понятно, что все сразу хотят результата, но сначала нам нужно было выкарабкаться из этих долгов.

"Балтика" занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице Олимп-ФНЛ. В шести турах команда набрала три очка.