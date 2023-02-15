Балахнин высказался о травле Слуцкого
Тренер Сергей Балахнин, работавший в штабе сборной России, когда ее возглавлял Леонид Слуцкий, рассказал, как относится к травле коллеги, которую развернули журналисты в Telegram-каналах и СМИ.
«Я не знаю, специально Слуцкого травят или нет. Это распространенная ситуация: человек популярный, знаменитый, переживает какой-то сбой, и сразу наверх лезет вся эта пена. Под сбоем я имею в виду результаты в футболе. И зачастую вся эта пена, муть необоснованна, несправедлива. Он в футболе, работает. А в плане неудач... Скажите мне, кто из наших специалистов работал в таких странах, как Англия, Нидерланды? С одной стороны, можно сказать, у него там не совсем получилось. С другой, туда даже не приглашали никого, кроме Слуцкого. А он там немало работал, накопил опыт. Слуцкий такой специалист, который всегда ищет что-то новое, не стоит на месте, живая натура. А когда он тренирует, сосредоточен на этом. Хотя от футбола тоже надо отвлекаться. Вспомните, перед чемпионатом Европы 2016 года сборная, которую тренировал Слуцкий, участвовала в «Что? Где? Когда?». Тогда все это восприняли на ура. Ребята были на подъеме, их поддерживали. Как только сборную постигла неудача, все это припомнили и перевернули. Было хорошо — стало плохо», — приводит слова Балахнина «РБ Спорт».
Он также выразил уверенность, что Слуцкий вернется к должности тренера.
«Сейчас период такой. Бороться с этим можно только одним способом — идти вперед, не останавливаться, добиваться результатов. У нам мало хороших специалистов, чтобы их ногами топтать», — добавил Балахнин.
Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера «Рубина» в ноябре прошлого года. По итогам сезона-2021/22 казанцы заняли 15-е место и вылетели в первую лигу.
Работая главным тренером ЦСКА, Слуцкий три раза брал золото чемпионата России, дважды становился обладателем Кубка и Суперкубка страны.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|20
|11
|8
|1
|38-21
|41
|
2
|Алания
|20
|11
|5
|4
|37-23
|38
|
3
|Рубин
|20
|10
|7
|3
|35-22
|37
|
4
|Енисей
|20
|9
|7
|4
|28-21
|34
|
5
|СКА-Хаб.
|20
|9
|6
|5
|38-23
|33
|
6
|Арсенал
|20
|9
|5
|6
|28-25
|32
|
7
|КАМАЗ
|20
|8
|7
|5
|27-21
|31
|
8
|Волгарь
|20
|8
|6
|6
|22-19
|30
|
9
|Шинник
|20
|8
|4
|8
|21-21
|28
|
10
|Нефтехимик
|20
|7
|6
|7
|18-16
|27
|
11
|Динамо Мх
|20
|6
|8
|6
|15-16
|26
|
12
|Родина
|20
|5
|7
|8
|19-25
|22
|
13
|Акрон
|20
|4
|10
|6
|19-25
|22
|
14
|Велес
|20
|6
|2
|12
|16-31
|20
|
15
|Кубань
|20
|5
|4
|11
|18-22
|19
|
16
|Уфа
|20
|4
|6
|10
|16-28
|18
|
17
|Волга
|20
|3
|6
|11
|15-29
|15
|
18
|Краснодар-2
|20
|3
|4
|13
|15-37
|13
|5.03
|00:00
|
Акрон – Краснодар-2
|- : -
|5.03
|00:00
|
Балтика – СКА-Хаб.
|- : -
|5.03
|00:00
|
Динамо Мх – Арсенал
|- : -
|5.03
|00:00
|
Уфа – Велес
|- : -
|5.03
|00:00
|
Енисей – Волгарь
|- : -
|5.03
|00:00
|
КАМАЗ – Волга
|- : -
|5.03
|00:00
|
Нефтехимик – Алания
|- : -
|5.03
|00:00
|
Кубань – Рубин
|- : -
|5.03
|00:00
|
Родина – Шинник
|- : -
|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|11
|
|
Виталий Лисакович
Рубин
|8
|
|
Кирилл Панченко
Арсенал Т
|8
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|11
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|8
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|18
|1
|2
|
|
Марат Бокоев
Велес
|18
|1
|1
|
|
Младен Кашчелан
Балтика
|16
|1
|5