Футбол
Первая лига (ФНЛ)
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 16:13

Балахнин высказался о травле Слуцкого

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Тренер Сергей Балахнин, работавший в штабе сборной России, когда ее возглавлял Леонид Слуцкий, рассказал, как относится к травле коллеги, которую развернули журналисты в Telegram-каналах и СМИ.

«Я не знаю, специально Слуцкого травят или нет. Это распространенная ситуация: человек популярный, знаменитый, переживает какой-то сбой, и сразу наверх лезет вся эта пена. Под сбоем я имею в виду результаты в футболе. И зачастую вся эта пена, муть необоснованна, несправедлива. Он в футболе, работает. А в плане неудач... Скажите мне, кто из наших специалистов работал в таких странах, как Англия, Нидерланды? С одной стороны, можно сказать, у него там не совсем получилось. С другой, туда даже не приглашали никого, кроме Слуцкого. А он там немало работал, накопил опыт. Слуцкий такой специалист, который всегда ищет что-то новое, не стоит на месте, живая натура. А когда он тренирует, сосредоточен на этом. Хотя от футбола тоже надо отвлекаться. Вспомните, перед чемпионатом Европы 2016 года сборная, которую тренировал Слуцкий, участвовала в «Что? Где? Когда?». Тогда все это восприняли на ура. Ребята были на подъеме, их поддерживали. Как только сборную постигла неудача, все это припомнили и перевернули. Было хорошо — стало плохо», — приводит слова Балахнина «РБ Спорт».

Он также выразил уверенность, что Слуцкий вернется к должности тренера.

«Сейчас период такой. Бороться с этим можно только одним способом — идти вперед, не останавливаться, добиваться результатов. У нам мало хороших специалистов, чтобы их ногами топтать», — добавил Балахнин.

Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера «Рубина» в ноябре прошлого года. По итогам сезона-2021/22 казанцы заняли 15-е место и вылетели в первую лигу.

Работая главным тренером ЦСКА, Слуцкий три раза брал золото чемпионата России, дважды становился обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-balahnin-hejtyat-slutskogo-a-kto-iz-nashih-trenerov-eshhe-rabotal-v-anglii-i-niderlandah/
Футбол
ФК Рубин (Казань)
Леонид Слуцкий
Сергей Балахнин
0
Читайте также
Болт потерял 12 миллионов в результате аферы на родине. Виновный найден, но сможет ли он расплатиться с Усэйном?
Костомаров в сознании и пытается говорить. Но ему могут потребоваться другие операции?
Советник Пушилина Гагин: ВСУ расстреляли под Угледаром группу медиков
Состояние фигуриста Романа Костомарова резко ухудшилось
Посольство РФ подтвердило запрет на заход 69 российских судов в порты Бангладеш
Херш: Байден из-за страха перенес подрыв «Северных потоков» с июня на сентябрь 2022 года
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Шинник» не будет обращаться в УЕФА по поводу драки с украинскими футболистами: «Это не в компетенции клуба»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Балтика 20 11 8 1 38-21 41
2
 Алания 20 11 5 4 37-23 38
3
 Рубин 20 10 7 3 35-22 37
4
 Енисей 20 9 7 4 28-21 34
5
 СКА-Хаб. 20 9 6 5 38-23 33
6
 Арсенал 20 9 5 6 28-25 32
7
 КАМАЗ 20 8 7 5 27-21 31
8
 Волгарь 20 8 6 6 22-19 30
9
 Шинник 20 8 4 8 21-21 28
10
 Нефтехимик 20 7 6 7 18-16 27
11
 Динамо Мх 20 6 8 6 15-16 26
12
 Родина 20 5 7 8 19-25 22
13
 Акрон 20 4 10 6 19-25 22
14
 Велес 20 6 2 12 16-31 20
15
 Кубань 20 5 4 11 18-22 19
16
 Уфа 20 4 6 10 16-28 18
17
 Волга 20 3 6 11 15-29 15
18
 Краснодар-2 20 3 4 13 15-37 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
5.03 00:00
Акрон – Краснодар-2
 - : -
5.03 00:00
Балтика – СКА-Хаб.
 - : -
5.03 00:00
Динамо Мх – Арсенал
 - : -
5.03 00:00
Уфа – Велес
 - : -
5.03 00:00
Енисей – Волгарь
 - : -
5.03 00:00
КАМАЗ – Волга
 - : -
5.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
5.03 00:00
Кубань – Рубин
 - : -
5.03 00:00
Родина – Шинник
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 11
Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

 8
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 8
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 11
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 8
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 7
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 18 1 2
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 18 1 1
Младен Кашчелан

Младен Кашчелан

Балтика

 16 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости