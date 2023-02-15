«Шинник» не будет обращаться в УЕФА по поводу драки с украинскими футболистами: «Это не в компетенции клуба»

Генеральный директор «Шинника» Сергей Кулаков ответил на вопрос «СЭ» о возможном обращении клуба в УЕФА для разбирательства в конфликте с игроками украинской команды «Минай» на сборах в Турции.

«Обращение в УЕФА? Это не в компетенции футбольного клуба «Шинник». Это должны делать РФС или ФНЛ. В нашей компетенции — только обращение по договору с агентом. Политические истории — это не наша сфера. Если будет запрос в УЕФА — это только право РФС», — сказал Кулаков «СЭ».

14 февраля стало известно, что футболисты «Шинника» и «Миная» подрались в отеле Royal Seginus в Анталье, где проводят тренировочные сборы. Утверждалось, что украинцы требовали от начальника ярославской команды спеть их национальный гимн.

Руководство «Шинника» заявило, что игроки ярославского клуба не были инициаторами конфликта с футболистами «Миная», опубликовав официальное заявление.

Ранее Кулаков заявил «СЭ», что «Шинник» намерен обратиться к агенту-организатору сборов команды в Турции за разъяснениями по поводу конфликта с украинским «Минаем».