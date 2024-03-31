«Арсенал» — «Тюмень»: видеообзор матча первой лиги

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«Арсенал» дома сыграл вничью с «Тюменью» в матче 25-го тура Мелбет-Первой лиги — 0:0.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на официальном YouTube-канале Мелбет-Первой лиги.

«Арсенал» занимает третье место в турнирной таблице ФНЛ с 41 очком.

«Тюмень» идет на шестой строчке с 37 очками.