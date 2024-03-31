«Шинник» — «Ленинградец»: видеообзор матча первой лиги

«Шинник» дома сыграл вничью с «Ленинградцем» в матче 25-го тура Мелбет-Первой лиги — 0:0.

На 27-й минуте нападающий ярославцев Дмитрий Самойлов не реализовал пенальти. Хозяева завершили игру в меньшинстве: на 87-й минуте вторую желтую карточку получил защитник Седрик Гогуа.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на официальном YouTube-канале Мелбет-Первой лиги.

«Шинник» занимает 13-е место в турнирной таблице ФНЛ с 28 очками, «Ленинградец» идет на 14-й строчке с 25 очками.