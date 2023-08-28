«Торпедо» сыграло вничью с тульским «Арсеналом» в первой лиге

«Торпедо» на выезде сыграло вничью с тульским «Арсеналом» в 7-м туре первой лиги — 1:1.

У гостей забивал Ираклия Манелов. У хозяев мяч на счету Ишхана Гелояна.

«Торпедо» набрал 11 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице первой лиги. У «Арсенала» 7 очков и 15-е место.