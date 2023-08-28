«Торпедо» сыграло вничью с тульским «Арсеналом» в первой лиге
«Торпедо» на выезде сыграло вничью с тульским «Арсеналом» в 7-м туре первой лиги — 1:1.
У гостей забивал Ираклия Манелов. У хозяев мяч на счету Ишхана Гелояна.
«Торпедо» набрал 11 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице первой лиги. У «Арсенала» 7 очков и 15-е место.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Алания
|7
|5
|1
|1
|9-3
|16
|
2
|Акрон
|7
|4
|1
|2
|14-6
|13
|
3
|Тюмень
|7
|4
|1
|2
|11-6
|13
|
4
|Сокол
|7
|4
|1
|2
|6-7
|13
|
5
|СКА-Хаб.
|7
|3
|2
|2
|8-6
|11
|
6
|КАМАЗ
|7
|3
|2
|2
|5-5
|11
|
7
|Енисей
|7
|3
|1
|3
|10-9
|10
|
8
|Торпедо
|6
|3
|1
|2
|7-6
|10
|
9
|Химки
|7
|3
|1
|3
|7-7
|10
|
10
|Шинник
|7
|3
|1
|3
|8-9
|10
|
11
|Родина
|7
|2
|3
|2
|11-7
|9
|
12
|Динамо Мх
|7
|2
|3
|2
|4-4
|9
|
13
|Ленинградец
|7
|2
|3
|2
|4-7
|9
|
14
|Черноморец
|7
|1
|6
|0
|5-4
|9
|
15
|Арсенал
|6
|1
|3
|2
|4-7
|6
|
16
|Кубань
|7
|1
|1
|5
|3-8
|4
|
17
|Нефтехимик
|7
|1
|1
|5
|5-12
|4
|
18
|Волгарь
|7
|0
|2
|5
|5-13
|2
Результаты / календарь
1 тур
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|26.08
|17:00
|
Химки – Волгарь
|0 : 0
|26.08
|17:30
|
Сокол – Ленинградец
|0 : 1
|26.08
|18:30
|
Кубань – Алания
|0 : 1
|27.08
|14:00
|
Енисей – СКА-Хаб.
|4 : 2
|27.08
|17:00
|
Акрон – Тюмень
|1 : 2
|27.08
|18:00
|
Нефтехимик – Родина
|1 : 4
|27.08
|19:00
|
Динамо Мх – Шинник
|1 : 1
|27.08
|19:00
|
Черноморец – КАМАЗ
|0 : 0
|28.08
|19:00
|
Арсенал – Торпедо
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Абу-Саид Эльдарушев
Акрон
|4
|
|
Ислам Машуков
Алания
|4
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|4
|П
|
|
Владислав Галкин
Акрон
|3
|
|
Илья Петров
СКА-Хабаровск
|3
|
|
Владислав Левин
Арсенал Т
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Кирилл Морозов
Нефтехимик
|3
|1
|0
|
|
Никита Печенкин
Тюмень
|5
|0
|2
|
|
Николай Гиоргобиани
Алания
|6
|0
|1
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