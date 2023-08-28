«Арсенал» Тула — «Торпедо»: стали известны стартовые составы команд
«Арсенал» Тула и «Торпедо» объявили стартовые составы перед матчем 7-го тура первой лиги.
«Арсенал» Тула: Кокарев, Большаков, Коротков, Померко (капитан), Попов, Кайнов, Макаров, Левин, Ткачев, Гелоян, Окоронкво.
«Торпедо»: Бабурин, Шляков, Бородин, Юзепчук, Енин, Москвичев, Чурич, Манелов, Рейна, Полоз, Гонгадзе.
Матч начнется в 19.00 мск.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Алания
|7
|5
|1
|1
|9-3
|16
|
2
|Акрон
|7
|4
|1
|2
|14-6
|13
|
3
|Тюмень
|7
|4
|1
|2
|11-6
|13
|
4
|Сокол
|7
|4
|1
|2
|6-7
|13
|
5
|СКА-Хаб.
|7
|3
|2
|2
|8-6
|11
|
6
|КАМАЗ
|7
|3
|2
|2
|5-5
|11
|
7
|Енисей
|7
|3
|1
|3
|10-9
|10
|
8
|Торпедо
|6
|3
|1
|2
|7-6
|10
|
9
|Химки
|7
|3
|1
|3
|7-7
|10
|
10
|Шинник
|7
|3
|1
|3
|8-9
|10
|
11
|Родина
|7
|2
|3
|2
|11-7
|9
|
12
|Динамо Мх
|7
|2
|3
|2
|4-4
|9
|
13
|Ленинградец
|7
|2
|3
|2
|4-7
|9
|
14
|Черноморец
|7
|1
|6
|0
|5-4
|9
|
15
|Арсенал
|6
|1
|3
|2
|4-7
|6
|
16
|Кубань
|7
|1
|1
|5
|3-8
|4
|
17
|Нефтехимик
|7
|1
|1
|5
|5-12
|4
|
18
|Волгарь
|7
|0
|2
|5
|5-13
|2
Результаты / календарь
1 тур
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19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|26.08
|17:00
|
Химки – Волгарь
|0 : 0
|26.08
|17:30
|
Сокол – Ленинградец
|0 : 1
|26.08
|18:30
|
Кубань – Алания
|0 : 1
|27.08
|14:00
|
Енисей – СКА-Хаб.
|4 : 2
|27.08
|17:00
|
Акрон – Тюмень
|1 : 2
|27.08
|18:00
|
Нефтехимик – Родина
|1 : 4
|27.08
|19:00
|
Динамо Мх – Шинник
|1 : 1
|27.08
|19:00
|
Черноморец – КАМАЗ
|0 : 0
|28.08
|19:00
|
Арсенал – Торпедо
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Абу-Саид Эльдарушев
Акрон
|4
|
|
Ислам Машуков
Алания
|4
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|4
|П
|
|
Владислав Галкин
Акрон
|3
|
|
Илья Петров
СКА-Хабаровск
|3
|
|
Владислав Левин
Арсенал Т
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Кирилл Морозов
Нефтехимик
|3
|1
|0
|
|
Никита Печенкин
Тюмень
|5
|0
|2
|
|
Николай Гиоргобиани
Алания
|6
|0
|1
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