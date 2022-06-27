«Арсенал» подписал соглашения с тремя игроками

Нападающий Евгений Луценко, полузащитник Сергей Ткачев и вратарь Антон Коченков подписали новые соглашения с «Арсеналом», сообщает пресс-служба клуба.

Для Луценко будущий сезон станет четвертым в «Арсенале». За это время форвард провел более 70 матчей, в которых отличился 21 раз.

Ткачев за «Арсенал» провел 120 матчей в РПЛ, в которых забил 18 мячей и сделал 22 голевые передачи.

Коченков в прошедшем сезоне РПЛ провел 19 матчей. По итогам чемпионата вратарь вошел в семерку лучших голкиперов страны по количеству совершенных сейвов.