Футбол
ФНЛ
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 15:00

Алаев об уходе из ФНЛ: «Сожаления нет. Мы остаемся в одном периметре, работаем вместе»

Исполняющий обязанности главы РПЛ Алаев заявил, что не сожалеет об уходе из ФНЛ
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Читать «СЭ» в
Александр Алаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Избранный временно исполняющим обязанности президента РПЛ Александр Алаев в интервью «СЭ» ответил на вопрос об уходе с поста президента ФНЛ. Он заявил, что ему было не жалко уходить с должности в Первой лиге.

— Не жалко оставлять пост главы ФНЛ, где у вас также много работы?

— Нет, не жалко. Во-первых, в РФС сформирована отличная управленческая команда. Поэтому все те задачи, которые заложены в «Стратегии-2030», будут планомерно реализовываться. Что касается ФНЛ, не мне давать оценку, но, мне кажется, мы движемся в правильном направлении. За последний год удалось достичь определенных результатов: как с партнерами, так и в плане реформ — объединения двух лиг. Дальше одно из самых главных — определиться со спортивным форматом второй лиги. В ближайшее время мы эту работу продолжим. Уверен: кого бы клубы ни выбрали в случае моего ухода с поста главы ФНЛ, эта работа будет продолжена и завершена. Так что сожаления нет. Все равно мы остаемся в одном периметре, работаем вместе. Так или иначе, общая наша цель — развитие футбола. Каждый будет это делать на своем посту, — сказал Алаев «СЭ».

27 июня стало известно, что Хачатурянц уходит с поста главы РПЛ. Он стал исполняющим обязанности президента лиги в октябре 2021 года после ухода Сергея Прядкина.

После своего ухода Хачатурянц сообщил, что рекомендует Александра Алаева на пост главы РПЛ.

Александр Алаев. Александр Алаев: «Готов 24 на 7 быть сосредоточенным на РПЛ»

Футбол
РПЛ
ФНЛ
РФС
Александр Алаев
0
Читайте также
Инжир: польза и вред для организма человека
Исчез из России во время спецоперации, якобы обещал клубам мораторий, подставил Дюкова. Почему Ашот Хачатурянц покинул пост президента Премьер-лиги
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Кавазашвили полностью поддерживает назначение Алаева на должность исполняющего обязанности президента РПЛ
Тренер Билялетдинов считает, что Кудряшов мог бы еще сыграть за сборную
Алаев считает, что стратегию развития РПЛ нужно актуализировать: «Лига выбрала вектор, нет смысла его менять»
В «Зените» опровергли информацию о наличии у клуба предложений по Барриосу
Алаев: «У нас нет полноценной структуры. Хотим, чтобы система российского футбола была единой»
В «Урале» сообщили о полной поддержке Алаева
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Арсенал» подписал соглашения с тремя игроками
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости