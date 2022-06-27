Алаев об уходе из ФНЛ: «Сожаления нет. Мы остаемся в одном периметре, работаем вместе»

Избранный временно исполняющим обязанности президента РПЛ Александр Алаев в интервью «СЭ» ответил на вопрос об уходе с поста президента ФНЛ. Он заявил, что ему было не жалко уходить с должности в Первой лиге.

— Не жалко оставлять пост главы ФНЛ, где у вас также много работы?

— Нет, не жалко. Во-первых, в РФС сформирована отличная управленческая команда. Поэтому все те задачи, которые заложены в «Стратегии-2030», будут планомерно реализовываться. Что касается ФНЛ, не мне давать оценку, но, мне кажется, мы движемся в правильном направлении. За последний год удалось достичь определенных результатов: как с партнерами, так и в плане реформ — объединения двух лиг. Дальше одно из самых главных — определиться со спортивным форматом второй лиги. В ближайшее время мы эту работу продолжим. Уверен: кого бы клубы ни выбрали в случае моего ухода с поста главы ФНЛ, эта работа будет продолжена и завершена. Так что сожаления нет. Все равно мы остаемся в одном периметре, работаем вместе. Так или иначе, общая наша цель — развитие футбола. Каждый будет это делать на своем посту, — сказал Алаев «СЭ».

27 июня стало известно, что Хачатурянц уходит с поста главы РПЛ. Он стал исполняющим обязанности президента лиги в октябре 2021 года после ухода Сергея Прядкина.

После своего ухода Хачатурянц сообщил, что рекомендует Александра Алаева на пост главы РПЛ.