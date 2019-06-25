Аленичев заверил, что будет следить за "Енисеем"

Бывший тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев заявил, что будет и далее следить за судьбой команды.

– Продолжите следить за судьбой "Енисея"?

– Обязательно. От и до. По возможности стану смотреть матчи в интернете. Да, два года выдались тяжелыми. Но город и край очень красивые, богатые. Там встретил много благородных, душевных людей. Никогда их не забуду. Когда улетал, многие со мной прощались, просили приезжать. Это незабываемо. (Вячеслав Короткин).

Полностью интервью Дмитрия Аленичева - здесь.