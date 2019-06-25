Аленичев заверил, что будет следить за "Енисеем"

Бывший тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев заявил, что будет и далее следить за судьбой команды.
– Продолжите следить за судьбой "Енисея"?
– Обязательно. От и до. По возможности стану смотреть матчи в интернете. Да, два года выдались тяжелыми. Но город и край очень красивые, богатые. Там встретил много благородных, душевных людей. Никогда их не забуду. Когда улетал, многие со мной прощались, просили приезжать. Это незабываемо. (Вячеслав Короткин).
Полностью интервью Дмитрия Аленичева - здесь.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/dmitriy-alenichev-s-rukovodstvom-eniseya-tri-mesyaca-dazhe-ne-zdorovalsya-1558515/
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