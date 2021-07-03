Дмитрий Хомич продолжит карьеру в «СКА-Хабаровске»

«СКА-Хабаровск» подписал контракт с вратарем Дмитрием Хомичем, сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 36-летним россиянином рассчитано на год.

???"СКА-ХАБАРОВСК" ПОДПИСАЛ ОПЫТНОГО ГОЛКИПЕРА



Дмитрий Хомич стал игроком хабаровского клуба. Контракт опытного вратаря со «СКА-Хабаровск» рассчитан на год.

Добро пожаловать в Хабаровск, Дмитрий!



Представляем новичка — https://t.co/Rg15puwYDH pic.twitter.com/dezdwQS98r — ФК «СКА-Хабаровск» (@fcska) July 3, 2021

В сезоне-2020/21 Хомич выступал за «Химки». Голкипер провел 1 матч за подмосковную команду и пропустил 1 гол.