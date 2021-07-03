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Дмитрий Хомич продолжит карьеру в «СКА-Хабаровске»

09:26
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«СКА-Хабаровск» подписал контракт с вратарем Дмитрием Хомичем, сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 36-летним россиянином рассчитано на год.

В сезоне-2020/21 Хомич выступал за «Химки». Голкипер провел 1 матч за подмосковную команду и пропустил 1 гол.

Дополнительная информация:

https://fcska.ru/media/news/ska-khabarovsk-podpisal-opytnogo-golkipera/

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Иван Торопцев все материалы автора

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