Дмитрий Хомич продолжит карьеру в «СКА-Хабаровске»
09:26
«СКА-Хабаровск» подписал контракт с вратарем Дмитрием Хомичем, сообщает пресс-служба клуба.
Соглашение с 36-летним россиянином рассчитано на год.
???"СКА-ХАБАРОВСК" ПОДПИСАЛ ОПЫТНОГО ГОЛКИПЕРА— ФК «СКА-Хабаровск» (@fcska) July 3, 2021
Дмитрий Хомич стал игроком хабаровского клуба. Контракт опытного вратаря со «СКА-Хабаровск» рассчитан на год.
Добро пожаловать в Хабаровск, Дмитрий!
Представляем новичка — https://t.co/Rg15puwYDH pic.twitter.com/dezdwQS98r
В сезоне-2020/21 Хомич выступал за «Химки». Голкипер провел 1 матч за подмосковную команду и пропустил 1 гол.
Дополнительная информация:
https://fcska.ru/media/news/ska-khabarovsk-podpisal-opytnogo-golkipera/
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