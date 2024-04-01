«Алания» — «Черноморец»: видеообзор матча первой лиги
«Алания» дома проиграла «Черноморцу» в матче 25-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:2.
Видео лучших моментов встречи опубликовано на официальном YouTube-канале Мелбет-Первой лиги.
На 34-й минуте встречи полузащитник хозяев Николай Гиоргобиани отметился забитым голом, реализовав пенальти. На 73-й минуте Антон Антонов сравнял счет, а в концовке второго тайма Илья Родионов вывел команду из Новороссийска вперед.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Акрон
|24
|12
|6
|6
|33-20
|42
|
2
|Химки
|24
|12
|6
|6
|37-27
|42
|
3
|Арсенал
|24
|10
|11
|3
|28-15
|41
|
4
|Динамо Мх
|23
|12
|4
|7
|24-13
|40
|
5
|Родина
|24
|11
|7
|6
|38-20
|40
|
6
|Тюмень
|24
|10
|7
|7
|28-21
|37
|
7
|Алания
|24
|9
|9
|6
|26-27
|36
|
8
|Нефтехимик
|24
|9
|7
|8
|24-22
|34
|
9
|Енисей
|24
|10
|3
|11
|41-33
|33
|
10
|СКА-Хаб.
|24
|8
|7
|9
|25-27
|31
|
11
|Торпедо
|24
|8
|7
|9
|20-23
|31
|
12
|КАМАЗ
|24
|7
|8
|9
|21-24
|29
|
13
|Шинник
|24
|7
|7
|10
|27-36
|28
|
14
|Черноморец
|24
|6
|9
|9
|23-29
|27
|
15
|Ленинградец
|24
|6
|7
|11
|16-28
|25
|
16
|Сокол
|24
|6
|6
|12
|20-40
|24
|
17
|Кубань
|23
|5
|6
|12
|17-29
|21
|
18
|Волгарь
|24
|4
|9
|11
|18-32
|21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|30.03
|08:00
|
Енисей – Химки
|4 : 1
|30.03
|14:00
|
СКА-Хаб. – Сокол
|3 : 1
|30.03
|16:00
|
Торпедо – КАМАЗ
|1 : 0
|30.03
|16:00
|
Шинник – Ленинградец
|0 : 0
|30.03
|16:00
|
Арсенал – Тюмень
|0 : 0
|30.03
|19:30
|
Родина – Волгарь
|3 : 0
|31.03
|17:00
|
Алания – Черноморец
|1 : 2
|31.03
|17:30
|
Нефтехимик – Акрон
|1 : 1
|1.04
|17:00
|
Кубань – Динамо Мх
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|13
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|13
|
|
Ислам Машуков
Алания
|10
|П
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|
|
Эгаш Касинтура
Динамо
|5
|
|
Никита Глушков
Енисей
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Заур Тарба
Алания
|19
|1
|6
|
|
Заурбек Плиев
Сокол, Родина
|11
|1
|5
|
|
Евгений Осипов
Кубань
|16
|1
|3
Новости