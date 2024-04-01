«Алания» — «Черноморец»: видеообзор матча первой лиги

«Алания» дома проиграла «Черноморцу» в матче 25-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:2.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на официальном YouTube-канале Мелбет-Первой лиги.

На 34-й минуте встречи полузащитник хозяев Николай Гиоргобиани отметился забитым голом, реализовав пенальти. На 73-й минуте Антон Антонов сравнял счет, а в концовке второго тайма Илья Родионов вывел команду из Новороссийска вперед.