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Сегодня, 03:20

«Алания» — «Черноморец»: видеообзор матча первой лиги

Сергей Разин
корреспондент
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«Алания» дома проиграла «Черноморцу» в матче 25-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:2.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на официальном YouTube-канале Мелбет-Первой лиги.

На 34-й минуте встречи полузащитник хозяев Николай Гиоргобиани отметился забитым голом, реализовав пенальти. На 73-й минуте Антон Антонов сравнял счет, а в концовке второго тайма Илья Родионов вывел команду из Новороссийска вперед.

ФК Алания (Владикавказ)
ФК Черноморец (Новороссийск)
0
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«Нефтехимик» сыграл вничью с «Акроном», прервав четырехматчевую серию побед

«Нефтехимик» — «Акрон»: видеообзор матча первой лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Акрон 24 12 6 6 33-20 42
2
 Химки 24 12 6 6 37-27 42
3
 Арсенал 24 10 11 3 28-15 41
4
 Динамо Мх 23 12 4 7 24-13 40
5
 Родина 24 11 7 6 38-20 40
6
 Тюмень 24 10 7 7 28-21 37
7
 Алания 24 9 9 6 26-27 36
8
 Нефтехимик 24 9 7 8 24-22 34
9
 Енисей 24 10 3 11 41-33 33
10
 СКА-Хаб. 24 8 7 9 25-27 31
11
 Торпедо 24 8 7 9 20-23 31
12
 КАМАЗ 24 7 8 9 21-24 29
13
 Шинник 24 7 7 10 27-36 28
14
 Черноморец 24 6 9 9 23-29 27
15
 Ленинградец 24 6 7 11 16-28 25
16
 Сокол 24 6 6 12 20-40 24
17
 Кубань 23 5 6 12 17-29 21
18
 Волгарь 24 4 9 11 18-32 21
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30.03 08:00
Енисей – Химки
 4 : 1
30.03 14:00
СКА-Хаб. – Сокол
 3 : 1
30.03 16:00
Торпедо – КАМАЗ
 1 : 0
30.03 16:00
Шинник – Ленинградец
 0 : 0
30.03 16:00
Арсенал – Тюмень
 0 : 0
30.03 19:30
Родина – Волгарь
 3 : 0
31.03 17:00
Алания – Черноморец
 1 : 2
31.03 17:30
Нефтехимик – Акрон
 1 : 1
1.04 17:00
Кубань – Динамо Мх
 - : -
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