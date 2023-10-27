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27 октября, 15:00

«Алания» — «Арсенал»: прямая трансляция матча ФНЛ (Мелбет-Первой лиги)

«Алания» сыграет с «Арсеналом» в ФНЛ 27 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Александр Коротков (ФК «Арсенал»).
Фото ФК «Арсенал»

«Алания» сыграет с тульским «Арсеналом» в матче 16-го тура Мелбет-Первой лиги в пятницу, 27 октября. Игра пройдет на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном и начнется в 16.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Алания» — «Арсенал» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажут телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Также игры ФНЛ сезона 2023 / 2024 транслирует онлайн-сервис «Кинопоиск» по платной подписке. За встречей можно следить в социальной сети «ВКонтакте» в официальной группе Мелбет-Первой лиги.

По итогам 15 туров «Алания» набрала 28 очков и занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ. Тульская команда с 22 баллами располагается на шестой строчке.

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Футбол
Первая лига
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Арсенал (Тула)
0
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«Алания» и тульский «Арсенал» сыграли вничью
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Алания 16 8 5 3 18-13 29
2
 Динамо Мх 15 8 4 3 15-6 28
3
 Акрон 15 8 3 4 20-10 27
4
 Тюмень 15 7 5 3 20-13 26
5
 Химки 15 7 4 4 20-16 25
6
 Арсенал 16 5 8 3 18-15 23
7
 Торпедо 15 6 3 6 15-15 21
8
 Шинник 15 6 2 7 18-23 20
9
 КАМАЗ 15 5 5 5 15-13 20
10
 СКА-Хаб. 15 5 4 6 16-17 19
11
 Нефтехимик 15 5 4 6 14-17 19
12
 Сокол 15 5 4 6 17-26 19
13
 Енисей 15 5 3 7 22-21 18
14
 Родина 15 4 6 5 19-17 18
15
 Черноморец 15 3 8 4 14-15 17
16
 Ленинградец 15 3 5 7 11-18 14
17
 Кубань 15 3 3 9 10-19 12
18
 Волгарь 15 2 6 7 12-20 12
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
27.10 16:30
Алания – Арсенал
 1 : 1
28.10 07:00
СКА-Хаб. – Ленинградец
 - : -
28.10 11:30
Енисей – КАМАЗ
 - : -
28.10 14:00
Сокол – Акрон
 - : -
28.10 16:00
Шинник – Торпедо
 - : -
28.10 16:00
Волгарь – Родина
 - : -
28.10 16:30
Кубань – Черноморец
 - : -
28.10 17:00
Нефтехимик – Тюмень
 - : -
28.10 18:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
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ЖК
Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 10
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 7
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 7
П
Артем Малахов

Артем Малахов

Шинник

 4
Владислав Галкин

Владислав Галкин

Акрон

 3
Самину Квари Абдуллахи

Самину Квари Абдуллахи

Динамо

 3
И К Ж
Алексей Гречкин

Алексей Гречкин

Черноморец Н

 13 1 2
Евгений Ставер

Евгений Ставер

Енисей

 14 1 2
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 10 1 1
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