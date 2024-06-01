Песков — о Заворотнюк: «Она была мужественным человеком и останется в нашей памяти»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на прощании с актрисой Анастасией Заворотнюк назвал ее мужественным человеком.
«Анастасия была очень красивой женщиной, прекрасной матерью, актрисой и очень мужественным человеком. Она долго боролась с болезнью и останется в нашей памяти», — сказал Песков.
Татьяна Навка и Илья Авербух посетили церемонию прощания с Анастасией Заворотнюк
На протяжении нескольких лет Заворотнюк боролась с онкологией.
Муж актрисы — пятикратный чемпион США и двукратный победитель чемпионата «Четырех континентов» в танцах на льду Петр Чернышев.
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