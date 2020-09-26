Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Олимп - ФНЛ

Аджинджал и Казаков вошли в тренерский штаб Кержакова в «Томи»

10:47
Теги:

Новый главный тренер «Томи» Александр Кержаков сформировал тренерский штаб.

Как сообщает пресс-служба клуба из Томска, помогать 37-летнему специалисту будут Владимир Казаков и Руслан Аджинджал. Виктор Себелев и Александр Подшивалов продолжат работу на своих должностях. Владимир Помещиков переведен в штаб «Томи-М», а Павел Самойлов продолжит работу в ЦПФ «Томь».

Последним клубом Казакова был «Муром», с которым он добился наивысшего достижения для команды — 6 место в ПФЛ. После прошлого сезона специалист покинул команду. Аджинджал начал тренерскую карьеру в 2016 году в «Краснодаре», позже работал с Владимиром Казаковым в «Муроме».

После 11 туров первенства Олимп-ФНЛ сезона-2020/21 «Томь» занимает 21-е место в турнирной таблице с 3 очками.

Дополнительная информация:

https://fctomtomsk.ru/ru/news/content/vladimir-kazakov-i-ruslan-adzhindzhal-voshli-v-trenerskii-shtab-tomi-2020-09-25

Олимп - ФНЛ: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир