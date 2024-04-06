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Сегодня, 16:16

«Зенит» примет «Спартак» 17 апреля в ответном матче Кубка России

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский футбольный союз утвердил календарь ответных полуфинальных матчей Пути РПЛ и матчей первого этапа 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России. Встречи пройдут 16 и 17 апреля.

ЦСКА в ответном матче примет «Балтику» 16 апреля. Первая игра завершилась победой армейцев со счетом 1:0.

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится 17 апреля. В первой встрече в Москве сине-бело-голубые одержали победу со счетом 2:1.

Путь РПЛ. 1/2 финала. Вторые матчи

16 апреля (вторник)

19:30. ЦСКА — «Балтика»

17 апреля (среда)

19:30. «Зенит» — «Спартак»

Путь регионов. 1/2 финала. Этап 1

17 апреля (среда)

17:00. «Оренбург» — «Динамо»

17:00. «Урал» — «Ростов»

Кубок России
ФК Балтика
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
2
1
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