Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь Путь РПЛ. Весна Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 17:10

Президент «Оренбурга» Еремякин: «Все признают «Динамо» фаворитом, но мы будем стараться играть достойно»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин поделился мнением о жеребьевке первого этапа полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России.

Соперником команды Давида Деограсии станет московское «Динамо». Матч пройдет 17 апреля в Оренбурге.

«Оренбуржцам будет приятно сыграть с командой Марцела. Его в Оренбурге очень любят. Это первоочередно. У нас два матча. Все будут признавать, что «Динамо» — фаворит. Но мы будем стремиться играть достойно», — цитирует Еремякина «РБ Спорт».

На данный момент «Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков в 21 матче.

Источник: «РБ Спорт»
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Оренбург
0
Читайте также
Брэдли Купер сыграл композитора Леонарда Бернстайна в фильме «Маэстро»
«Автомобилист» обыграл «Металлург» во втором матче полуфинала Кубка Гагарина
ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины
Челябинск скис и проснулся лишь в концовке, а Ярославль в шаге от финала. Что произошло в матче «Трактор» - «Локомотив»
Благовещение: расписание богослужений 6 и 7 апреля, самые сильные молитвы
Напавший на Андрея Чибиса заявил о готовности извиниться перед губернатором
Популярное видео
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Волгарь» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф пути РПЛ и регионов
«Зенит» примет «Спартак» 17 апреля в ответном матче Кубка России
Наумов: «Галактионов поплыл, быстро исправить ситуацию может только опытный тренер»
Канищев назвал катастрофой российских игроков «Спартака»
Шалимов считает, что преждевременно хвалить вингера «Зенита» Педро
Шалимов — о матче «Спартака» и «Зенита»: «Во втором тайме вышел Вендел и перевернул игру»
Карпин получил дисквалификацию на один матч Кубка России, Онопко отстранен на две игры
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Зенит» примет «Спартак» 17 апреля в ответном матче Кубка России
Новости
RSS RSS
Все новости